Aberdeen Standard Investments pré-commercialise le 14 avenue d'Eylau à Paris

(Boursier.com) — Aberdeen Standard Investments, à travers son fonds Aberdeen Standard European Property Growth Fund (EPGF), annonce la conclusion d'un BEFA au profit de la société Onepoint, un des leaders du conseil en transformation numérique des entreprises et des organisations, pour des locaux situés dans le 16ème arrondissement de Paris.

Niché au 14 avenue d'Eylau, cet immeuble haussmannien fait actuellement l'objet d'une restructuration d'envergure, visant à concevoir des bureaux aux prestations haut de gamme, selon le projet du studio d'architecture Yrieix Martineau Architecture YMA et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Sedri.

Vincent Moulard, Head of Transactions and Portfolio Management, France, indique : "Afin de mieux répondre aux nouveaux modes de travail de nos clients, nous avons repensé cet immeuble avec un projet architectural qui repose sur la création de surfaces nobles dans les étages supérieurs, la mise en valeur des toitures terrasses jusqu'alors inoccupées et la création d'un rez-dejardin en lien direct avec un très bel espace vert privatif. Les futurs utilisateurs de l'immeuble profiteront ainsi d'un cadre de travail accueillant et collaboratif en plein Paris".