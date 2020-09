Aberdeen Standard Investments : en pointe !

Aberdeen Standard Investments : en pointe !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La note A+ pour le respect des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UN PRI) a été décernée à ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS dans 6 catégories d'investissement. La société a obtenu les meilleures notes possibles pour sa stratégie et son activité de gouvernance, ainsi que pour son approche de l'investissement en actions et en obligations. ASI est signataire des UN PRI depuis plus de 10 ans.

Jamie Govan, Senior ESG Investment Manager, a déclaré : "Les considérations ESG font partie intégrante de notre processus décisionnel depuis près de 30 ans maintenant et nous sommes à la fois fiers et ravis d'avoir obtenu la meilleure note possible dans plusieurs catégories d'investissement. Cela reflète notre engagement à investir pour un avenir meilleur et nous sommes convaincus qu'en tant que gestionnaire actif plaçant les facteurs ESG au coeur du processus d'investissement, nous pouvons générer de meilleurs rendements pour nos clients".

Amanda Young, Global Head of Responsible Investing, a ajouté : "C'est une formidable reconnaissance de ce que nous considérons depuis longtemps comme un rôle majeur pour les investisseurs. Les entreprises qui se comportent de manière responsable et qui se préoccupent de l'aspect ESG de leurs activités ont de meilleures chances d'obtenir des rendements durables et un impact positif pour tous. Nous devons travailler main dans la main avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, à un avenir plus durable".