(Boursier.com) — Aberdeen Standard Investments change de nom et devient abrdn.

"Cette annonce fait suite au changement de la dénomination sociale de notre société cotée en bourse, qui est passée de Standard Life Aberdeen plc à abrdn plc en juillet 2021. Toutes les marques d'abrdn plc, utilisées dans le monde entier, ont désormais adopté la nouvelle identité visuelle unique d'abrdn. Notre nouvelle marque est plus simple, plus claire et reflète avant tout un sens renouvelé de nos objectifs ainsi que de notre volonté de croissance durable pour l'ensemble de nos clients et de nos collaborateurs" commente l'établissement.

"Cette nouvelle identité forte fait partie intégrante de la stratégie de croissance européenne d'abrdn. Celle-ci s'articule autour des objectifs suivants : accroître notre gamme d'investissement durable en ligne avec la réglementation SFDR, accélérer la distribution régionale de nos fonds, notamment ceux axés sur les solutions climatiques, ainsi que de nos gammes obligataires, multi-asset, et nos stratégies issues de la gestion active actions. Enfin, pour les actifs non cotés, nous souhaitons développer notre empreinte sur les marchés de l'immobilier et des infrastructures".

Stephen Bird, CEO d'abrdn, ajoute: "Je suis très enthousiaste à l'idée d'avoir franchi cette étape. abrdn est bien plus qu'un nouveau nom, c'est le regroupement de nos activités sous une seule marque mondiale, avec comme objectif d'aider nos clients à façonner l'avenir et stimuler des changements positifs, dès maintenant. Pour cela, nous nous engageons à allouer les actifs avec pour ambition de financer le monde de demain, transformer les infrastructures mondiales, soutenir la transition écologique et promouvoir une économie plus durable."