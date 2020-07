Aberdeen Standard European Long Income Real Estate : réalise son premier investissement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Aberdeen Standard Investments European Long Income Real Estate a réalisé sa première acquisition, à savoir une installation logistique aux Pays-Bas assortie d'un bail à long terme.

Cet actif est situé à Eindhoven et le locataire est Scherpenhuizen, une entreprise néerlandaise renommée et qui se consacre à l'emballage et au transport de fruits et légumes. Scherpenhuizen est un locataire sérieux qui évolue dans un secteur dont la résilience a été démontrée depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Dans un environnement marqué par des taux d'intérêt et des rendements obligataires faibles, le fonds, qui a été lancé en octobre 2019, s'adresse aux investisseurs institutionnels en quête de sources de revenus alternatives exploitant la "prime d'illiquidité". En effet, le fonds a pour objectif de générer des flux de revenus à long terme, fiables, et protégés contre l'inflation, tout en maintenant une volatilité réduite des valeurs en capital par rapport à un fonds immobilier plus classique.

Le fonds est géré par Troels Andersen, basé au Danemark, qui bénéficie des ressources et de l'expertise de l'équipe de gestion des actifs immobiliers européens d'Aberdeen Standard Investments. Celle-ci prévoit de réaliser trois autres investissements d'ici début septembre 2020, dont deux dans des actifs possédant des locataires du secteur public en Norvège et en Irlande et un actif logistique en Suède. La valeur totale du bien logistique basé à Eindhoven et des trois investissements à venir dépassera 130 millions d'euros...