Aberdeen SI fête le 3e anniversaire de son fonds Standard Life Investments Global SICAV II - Global Equity Impact Fund

(Boursier.com) — Aberdeen Standard Investments (ASI) fête le troisième anniversaire de son fonds Standard Life Investments Global SICAV II - Global Equity Impact Fund. Ce fonds, géré par Sarah Norris et Dominic Byrne, a été le premier fonds à impact qu'ASI a lancé.

Avec un encours sous gestion de 21,1 millions d'euros, il vise à générer de la croissance sur le long terme en investissant dans des entreprises cherchant à avoir des impacts environnementaux et/ou sociaux positifs et mesurables...

Sarah Norris, co-gérante du fonds, a déclaré : "Nous sommes convaincus des avantages de la gestion active et considérons le dialogue avec les entreprises comme un élément clé d'une gestion à impact efficace. Ce dialogue avec les équipes dirigeantes est une composante essentielle de notre dispositif de suivi et d'accompagnement des projets à impact des entreprises, et des initiatives que nous prenons pour qu'elles améliorent leur communication. Ces trois dernières années, nous avons été encouragés de voir un nombre croissant d'entreprises fournissant un reporting actif des bienfaits de leurs produits sur la population et la planète".

Et Dominic Byrne, lui aussi co-gérant, d'ajouter : "Ce que j'ai trouvé formidable au cours des trois dernières années, c'est l'augmentation du nombre d'entreprises qui se sont fixé des objectifs sociaux et environnementaux et qui ont décidé de contribuer aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour soutenir les Objectifs de Développement Durable des Nations unies. Rien qu'en 2020, la Chine a annoncé son objectif d'atteindre un solde net d'émissions nul et l'UE a lancé un vaste plan vert. Rien de surprenant donc à ce que les entreprises offrant des solutions pour atteindre ces objectifs, telles que NextEra et Ørsted, affichent désormais des capitalisations boursières supérieures à celles d'Exxon et de BP".

Approche de gestion à part entière

Depuis le lancement du fonds en octobre 2017, l'investissement à impact est devenu non plus une pratique marginale mais une approche de gestion à part entière. De nombreux enjeux actuels incitent à investir pour insuffler des changements positifs et obtenir des performances également positives...

Parmi ceux-ci, on peut citer la pandémie actuelle, les événements météorologiques extrêmes et les feux de forêt, l'augmentation des inégalités et la montée des partis politiques populistes.

Ce mode de gestion s'est tellement développé que la gamme de fonds disponibles s'est nettement étoffée, avec une grande variété d'approches de l'investissement à impact. Cependant, la philosophie d'ASI est la même qu'il y a trois ans. En s'appuyant sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, ASI a mis en place 8 "piliers" d'impact.

"Dans le cadre de nos investissements, nous utilisons ces piliers pour évaluer et mesurer précisément la capacité des entreprises à apporter des changements positifs. Grâce à cette approche, ASI a construit un portefeuille d'environ 46 valeurs. Nous sommes convaincus du potentiel de chacune et pensons qu'elles sont capables à la fois de générer une performance financière positive pour les investisseurs et d'avoir un impact sociétal ou environnemental prononcé et mesurable".