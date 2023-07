Abeille Assurances acquiert Les Bureaux de l'Epargne

(Boursier.com) — Abeille Assurances, acteur majeur de l'assurance, de l'épargne et de la retraite en France, acquiert Les Bureaux de l'Epargne, société de courtage indépendante. Acteur incontournable de la distribution des contrats Afer depuis plus de 30 ans, les Bureaux de l'Epargne accompagnent plus de 53.000 clients qui représentent 4.5 milliards d'euros d'encours.

Cette opération stratégique permet à Abeille Assurances de renforcer son leadership dans la distribution du contrat de son partenaire historique Afer. Déjà présente au travers de son réseau d'agents généraux et de sa filiale Epargne Actuelle, l'acquisition des Bureaux de l'Epargne vient renforcer le dispositif commercial d'Abeille Assurances avec un réseau agencé sur l'ensemble du territoire, permettant un conseil en proximité.

L'intégration des Bureaux de l'Epargne au sein de l'ensemble Abeille Assurances sera facilitée par la similitude de son activité et de son organisation avec celle d'Epargne Actuelle. Les deux entités partagent :

Un haut niveau d'expertise et de maîtrise des contrats Afer pour toujours mieux servir les épargnants;

Une vision de long terme, guidée par la préservation du modèle Afer et l'enrichissement de ses services aux épargnants;

Des valeurs communes (responsabilité, engagement, proximité, qualité de services, épargnant au coeur) permettant de faire perdurer l'héritage des Bureaux de l'Epargne, dans le respect de son ADN.

Philippe-Michel Labrosse, Directeur Général Abeille Assurances a déclaré : "Abeille Assurances a opéré ces derniers mois des évolutions stratégiques majeures avec pour objectif d'accroître sa capacité commerciale et de renforcer la maîtrise de ses canaux de distribution. Après le rachat de VIP Conseils, à la fin du 1er trimestre 2022, et le rachat des minoritaires et le retrait de la côte d'UFF début 2023, l'acquisition des Bureaux de l'Epargne constitue une nouvelle avancée majeure. En faisant travailler ensemble ces réseaux, Abeille Assurances dispose dorénavant de tous les moyens pour mettre en oeuvre une puissante dynamique de développement de sa clientèle, avec une offre complète en assurance vie et en retraite, au service des épargnants. Je suis très heureux de l'aboutissement de cette acquisition qui offre à la clientèle des Bureaux de l'Epargne et à ses salariés une perspective autour d'un véritable projet d'entreprise dans lequel l'ADN des différentes parties prenantes est considéré."