A&B Couture réorganise son capital pour accélérer sa croissance avec l'arrivée d'InnovaFonds

(Boursier.com) — InnovaFonds , accompagné de BNP Paribas Développement, entre au capital d'A&B Couture, groupement d'ateliers de confection situés en France (Vendée) et spécialisés dans le développement et le façonnage de prêt-à-porter et collection féminin pour les grandes maisons de luxe.

Créé et dirigé par Tristan Henner depuis 2018, A&B Couture, issu du rapprochement des ateliers vendéens Auvinet, Baizet et AM Façons, s'est notamment développé par les acquisitions du bureau d'études Mode Création en 2020 et de l'atelier Belles Roches en 2023. Le groupe réalise près de 15MEUR de chiffre d'affaires.

Au service des plus grands groupes français du luxe, A&B Couture propose à ses clients une solution complète allant du patronage/prototypage à la production. Les ateliers d'A&B Couture offrent aux plus grandes maisons le savoir-faire d'un bureau d'étude ultra qualifié et une capacité de production conjuguant qualité d'exception et respect des délais grâce à des process d'une grande précision.

L'excellence du savoir-faire a été distinguée par la labellisation EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), et ses engagements sociaux et environnementaux sont reconnus par la certification GOTS (Global Organic Textile Standard).

Le groupe souhaite prolonger sa stratégie de croissance externe pour acquérir de nouvelles compétences et des capacités de production supplémentaires.

Cette opération est la seconde du fonds de flex equity " Partenaire Managers I " d'InnovaFonds, qui intervient aux côtés de Tristan Henner, majoritaire, et acte la sortie d'Odyssée Venture. Elle va permettre au groupe de renforcer son positionnement dans le luxe et de poursuivre sa stratégie de croissance externe en France et en Europe.