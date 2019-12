A suivre, les Journées Actualités de l'INFN

A suivre, les Journées Actualités de l'INFN









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'INFN, la grande école du Notariat, organise des manifestations rassemblant des universitaires et des professionnels du notariat. Ce rayonnement scientifique s'articule notamment autour des "Journées Actualités". Elles sont l'occasion d'aborder des questions d'actualité, présentées par un binôme composé d'un notaire et d'un universitaire. Voici 2 dates à retenir en janvier 2020.

Le format de deux heures, avec un débat-discussion engagé avec la salle, permet d'aller à l'essentiel et de se concentrer sur les points déterminants de l'actualité législative et/ou jurisprudentielle.

Se tenant en fin de journée, ces manifestations sont destinées aux notaires et à leurs collaborateurs et visent à former ces professionnels. Elles peuvent aussi être ouvertes à d'autres professionnels du droit.

Les prochains rendez-vous :

Vendredi 10 janvier 2020 : Droit de l'environnement et pratique notariale - Intervenants : Benoît Grimonprez et Yann Malard, notaire à Paris

Jeudi 16 janvier 2020 : Vente immobilière, pièges et précautions rédactionnelles - Intervenants : Mustapha Mekki, professeur à l'Université Paris 13-Paris et Thierry Semere, notaire à Paris.

Les Journées Actualités se déroulent de 17h30 à 19h30 à l'INFN - Espace Diderot - 10 rue Traversière - 75012 Paris.