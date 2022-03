5 fonds obligataires ESG de la gamme STARS de Nordea soufflent leur troisième bougie

(Boursier.com) — Nordea Asset Management (NAM) a le plaisir de célébrer le troisième anniversaire de cinq fonds obligataires de sa gamme ESG STARS : Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund, Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund, Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund, Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund et Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund.

NAM renforce sa position de leader ESG, avec 5 fonds obligataires ESG atteignant le cap des trois ans.

Ces fonds, appartenant à la gamme de fonds ESG STARS, sont des composantes clés pour les gestionnaires souhaitant répondre à la nouvelle réglementation MiFID sur la durabilité, qui entrera en vigueur en août prochain.

Ces fonds - comme les autres fonds ESG STARS - sont classifiés Article 8 et conviennent aux clients privilégiant l'investissement durable.

Ces stratégies affichent non seulement un track record de trois ans, mais aussi des actifs sous gestion significatifs. Trois des fonds ont plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion : Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund, Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund et Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund. Les deux autres, le Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund et le North American High Yield Bond Fund, ont chacun plus d'un demi-milliard d'actifs sous gestion.

En tant que fonds ESG STARS, ces 5 fonds ont recours à une intégration ESG complète, ainsi que des approches ESG spécifiques telles que des exclusions plus strictes. Celles-ci intègrent également la Paris-aligned Fossil Fuel Policy qui garantit l'exclusion de tous les émetteurs de combustibles fossiles qui ne s'orientent pas vers une transition verte. Cette contrainte garantit un profil de décarbonation attrayant et une tendance continue à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

"Ces fonds, comme tous nos produits ESG STARS, visent à offrir aux investisseurs un moyen de réduire les émissions de carbone de leurs portefeuilles", déclare Eric Pedersen, à la tête des investissements responsables à la NAM.

Les stratégies visent à dépasser leurs indices de référence respectifs, tout en s'appuyant sur l'expertise de l'une des plus grandes équipes d'investissement responsable primée en Europe. La stratégie d'investissement repose sur un modèle ESG propriétaire qui va bien au-delà d'une simple liste d'exclusion des émetteurs les moins vertueux.

Les membres des équipes de gestion de portefeuille participent à des groupes de travail internationaux, à des réunions d'entreprises et à des forums afin de s'engager auprès des gouvernements et des entreprises et aider ces derniers à définir les enjeux ESG.

Toutes les solutions ESG STARS de NAM sont gérées de manière active et sont classifiés Article 8 conformément à la réglementation SFDR. La franchise ESG STARS de NAM, avec 17,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, se compose de 19 stratégies actions et obligataires, couvrant diverses zones géographiques, telles que l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et les marchés émergents. Nordea Asset Management est engagé dans l'investissement responsable depuis plus de 30 ans, avec le lancement de sa première solution d'exclusion sectorielle en 1988.

Les 5 stratégies, leur encours et les récompenses :

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund, (LU1915689316 (BP-USD), LU1915689829 (BI-USD)), avec plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs sous gestion, a remporté le prix ESG Fixed Income Fund of the Year, Global 2021 de Environmental Finance, et a obtenu le label ESG LuxFLAG.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund, (LU1927797156 (BP-EUR), LU1927797586 (BI-EUR)), avec plus de 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, possède le label ESG LuxFLAG ainsi que le label Towards Sustainability (anciennement Febelfin).

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund, (LU1927798717 (BP-EUR), LU1927799012 (BI-EUR)), avec plus de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, possède le label LuxFLAG ESG2 et le label Towards Sustainability.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund, (LU1933824283 (BP-USD), LU1933824366 (BI-USD)), avec environ 1,4 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund, (LU1937720214 (BP-USD), LU1937720487(BI-USD)), a plus de 600 millions de dollars d'actifs sous gestion.