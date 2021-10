3i Group, Mirova et Banque des Territoires investissent 80 ME dans NEoT Green Mobility

(Boursier.com) — Mirova , par l'intermédiaire de son fonds Mirova-Eurofideme 4, investit 60 millions d'euros, conjointement avec 3i Group plc, par l'intermédiaire de son fonds 3i European Operational Projects Fund, dans NEoT Green Mobility pour financer ses projets, tandis que la Banque des Territoires investit 20 millions d'euros supplémentaires.

Ce tour de table porte la capacité totale d'investissement en fonds propres de la société à 100 millions d'euros. L'actionnaire historique EDF Pulse Croissance (l'activité de corporate venture du groupe EDF) renouvelle sa confiance en la Société en gardant ses parts dans son capital tandis que Mitsubishi Corporation s'en retire.

NGM propose des solutions clés en main de location et de services de transport zéro émission aux autorités publiques et aux transporteurs. Les solutions d'E-Mobility-as-a-Service de la société comprennent la mise à disposition de batteries, de flottes de véhicules ou de bornes de recharge en tant que service à destination de nombreux secteurs : transports publics urbains et interurbains, navigation intérieure et transport maritime, transport ferroviaire, bornes de recharge et solutions de recharge intelligentes.

Ayant commencé son activité par la mobilité électrique, la société cherche également à se développer dans le secteur de l'hydrogène. Aujourd'hui, NGM gère plus de 40 millions d'euros d'actifs, dans le cadre de contrats à moyen et long terme, principalement en France et au Royaume-Uni, et vise à se développer en Europe occidentale et septentrionale.

Avec cet investissement combiné, NGM vise une base de 400 millions d'euros d'actifs d'ici 2024 et se positionne comme un partenaire financier de premier plan pour les acteurs de la mobilité et les autorités locales qui cherchent à électrifier leurs flottes ou leurs infrastructures.