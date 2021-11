3AO Patrimoine se rapproche de Crystal

(Boursier.com) — Le conseiller en gestion prive?e 3AO Patrimoine, dirige? par Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme, Ce?dric Marc, Xavier Be?al et Christophe Thiboult, s'appre?te a? engager une nouvelle phase de son de?veloppement aux co?te?s du groupe Crystal et de son po?le "Projet Victoire" regroupant des CGP tourne?s vers la gestion prive?e.

Bertrand Lefeubvre sera nomme? Directeur Ge?ne?ral Adjoint du "Projet Victoire", membre de son comite? de direction, tandis qu'Emmanuel de La Palme, Xavier Be?al et Christophe Thiboult seront nomme?s Directeurs Associe?s Senior. Ils seront e?galement associe?s dans Crystal Holding.

Dans le cadre de cette ope?ration, Ce?dric Marc, associe? fondateur de 3AO Patrimoine, prendra son inde?pendance et cre?era Patrimonio, structure avec laquelle il accompagnera de nouveaux clients.

Ce rapprochement confirme la dynamique engage?e par Crystal et par les associe?s du Projet Victoire pour construire le Partnership de re?fe?rence, pour les professionnels les plus expe?rimente?s de la gestion de patrimoine.

"Je me re?jouis, avec mes associe?s, de rejoindre Crystal et le Projet Victoire pour e?crire une nouvelle page de l'histoire de 3AO Patrimoine au service de nos clients" de?clare Bertrand Lefeubvre de 3AO Patrimoine.

Quatre mois apre?s la finalisation du Projet Victoire, Benoist Lombard, Directeur Ge?ne?ral De?le?gue? de Crystal Holding et Pre?sident de Victoire indique que " ce rapprochement confirme notre capacite? d'attraction des meilleurs acteurs du secteur."

"Dans un marche? e?voluant rapidement, nous nous affirmons comme le principal consolidateur des CGP franc?ais" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Ge?ne?ral De?le?gue? de Crystal Holding.

"Ce rapprochement renforcera Crystal a? Paris avec l'arrive?e d'une e?quipe de grand talent, dote?e d'un encours de 500 ME en gestion prive?e et d'une forte compe?tence immobilie?re" ponctue Bruno Narchal, Pre?sident de Crystal Holding.