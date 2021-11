365Talents annonce une levée de fonds Série A de 10 ME

(Boursier.com) — 365Talents annonce une levée de fonds Série A de 10 millions d'euros. Réalisée auprès de 2 nouveaux fonds d'investissement - iXO Private Equity et Citizen Capital - et de ses investisseurs historiques - Ventech, Axeleo, Alliance Entreprendre notamment - l'opération a pour objectif de permettre à la start-up de poursuivre son expansion à l'international et de confirmer son positionnement unique sur la gestion des compétences et des carrières.