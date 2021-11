(Boursier.com) — 360 medics lève 10 millions d'euros et va doubler ses effectifs pour devenir le 1er moteur de recherche médical européen dédié aux soignants. Adoptée par plus de 450.000 médecins, 360 medics, la MedTech qui répond à toutes les décisions médicales des soignants, accélère son développement en Europe et engage une campagne de recrutement d'ampleur visant à doubler ses effectifs dans les prochains mois pour toujours mieux accompagner les professionnels de santé en Europe.