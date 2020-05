360 Capital annonce un premier closing à hauteur de 90 ME de son nouveau fonds

(Boursier.com) — 360 Capital, société leader dans le capital innovation européen, annonce un premier closing à hauteur de 90 millions d'euros de son nouveau fonds Fund V. Ce fonds, dans la continuité de ses prédécesseurs, investira en Séries A et B, principalement en Europe du Sud (France, Italie, Espagne), en misant sur les innovations d'usage et les ruptures technologiques.

Le closing final d'un montant maximum de 150 ME est prévu à la fin de l'année 2020. Le Fonds investira en Séries A et B des montants compris entre 2 et 10 ME.

Dans la continuité de ses précédents fonds, l'équipe composée d'ingénieurs et d'entrepreneurs, au track record reconnu, investira dans ses secteurs d'expertise que sont la Deeptech, la NextGen Automation et la Consumer disruption.

"Le closing du fonds, réalisé dans un contexte difficile", affirme Emanuele Levi (General Partner), "confirme l'intérêt des investisseurs pour le positionnement et la stratégie d'investissement de 360 Capital."