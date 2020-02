3 fonds LBPAM actions Europe récompensés par Climetrics pour leur performance climatique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les trois fonds LBPAM ISR Actions Euro, LBPAM Responsable Actions Europe, LBPAM ISR Actions Environnement ont été primés par Climetrics pour leur performance climatique dans le cadre du Top 5 "European equity funds for climate performance".

Soutenu par les organisations internationales à but non lucratif CDP et l'ISS ESG, Climetrics permet à tous les investisseurs de sélectionner des fonds qui permettent aux entreprises de mieux gérer les questions liées au changement climatique, à la sécurité de l'eau et à la déforestation.

Le système de notation est basé sur trois niveaux d'analyse : les avoirs du portefeuille d'un fonds, sa politique d'investissement et la gouvernance des questions climatiques par les gestionnaires d'actifs. Les notes sont attribuées sur une échelle de 1 (note la plus basse) à 5 (note la plus élevée). La méthodologie complète est publique.

Les trois fonds LBPAM ont obtenu les trois meilleurs scores sur cinq dans la catégorie des actions européennes parmi les fonds ayant atteints une note de 5 sur Climetrics. Une note de 5 indique qu'en moyenne, les sociétés du portefeuille d'un fonds sont plus à même de gérer les questions importantes liées au climat, à l'eau et à la déforestation. Une note de 5 montre également que le suivi et la surveillance des questions climatiques de LBPAM sont parmi les meilleurs dans l'univers Climetrics des fonds analysés.

Les prix sont remis lors des CDP Europe Awards au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris, sous le Haut Patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République française.

Nico Fettes, chef du service de climatologie du CDP, a déclaré : "Félicitations aux cinq premiers fonds d'actions européens récompensés lors des Climetrics Fund Awards de cette année. Ces prix récompensent les fonds les plus performants en termes de gestion des principaux risques liés au climat. Le secteur des fonds peut être un levier majeur pour motiver les entreprises du monde entier à améliorer leur gestion des risques et des opportunités environnementales. Climetrics fournit la transparence nécessaire pour investir dans des fonds performants d'un point de vue climatique et donner aux investisseurs une plus grande confiance dans leurs investissements".

Pour Emmanuelle Mourey, Présidente du directoire de La Banque Postale Asset Management (LBPAM) : "Ces trois prix récompensent un engagement pionnier de LBPAM en faveur d'une finance plus responsable. Notre ambition, plus que jamais, est de poursuivre la conversion des pratiques d'investissement au service d'une société plus durable et plus citoyenne".