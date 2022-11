(Boursier.com) — 21 Invest France démarre le déploiement de sa 6ème génération de Fonds avec une prise de participation majoritaire au capital d'Agorastore. L'opération, signée le 1er octobre 2022, permet la sortie de l'actionnaire majoritaire actuel, l'entrée de Bpifrance en minoritaire et donne lieu à un réinvestissement significatif du management.

Agorastore, fondée en 2005, a développé une expertise unique dans la valorisation et la vente de biens d'équipements d'occasion et d'actifs immobiliers pour une clientèle 'B2B' à travers une plateforme d'enchères en ligne et de services complémentaires couvrant le cycle complet d'une transaction, de l'évaluation des actifs, en passant par le ciblage d'audience, jusqu'aux services après-vente.