(Boursier.com) — Le baromètre des levées de fonds publié par In Extenso Innovation Croissance et l'ESSEC Business School montre que l'année 2022 a été une année exceptionnelle pour la French Tech en termes de montants levés (13,6 MdsE) surpassant même le niveau record de 2021 (11 MdsE), en dépit des fortes perturbations qui ont ébranlé, notamment au second semestre, la confiance des investisseurs (guerre en Ukraine, crise de l'énergie, flambée des prix...).

La France a réalisé ainsi une performance particulièrement notable en Europe : Alors que le montant des fonds levés a baissé de -12% en Europe par rapport en 2021, la France a en effet progressé en la matière de +23% en 2022.

Au total, la France se classe en 2e place du podium des pays européens ayant levés le plus fonds, derrière le Royaume-Uni et devant l'Allemagne.

Patricia Braun, présidente d'In Extenso Innovation Croissance, a commenté : "2022 est une année atypique, caractérisée par une euphorie constatée lors du premier semestre, contrastant avec un net ralentissement sur la seconde partie de l'année. Cette fin d'année marque un retour aux fondamentaux, avec une place plus centrale de la rentabilité dans les thèses d'investissements, et une attention particulière aux valorisations très chahutées. La French Tech se distingue à la fois en nombre d'opérations (+11%), en montants levés (+23%) et fait la part belle au financement d'amorçage (+9%). Avec de fortes réserves disponibles pour investir, gageons que les investisseurs se montrent très dynamiques et confiants en 2023"