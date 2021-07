1Kubator lève 9 millions d'Euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Premier réseau d'innovation en France, 1Kubator s'entoure de partenaires stratégiques et lève 9 millions d'Euros avec une nouvelle entrée au capital du Groupe Groupama. Ce montant sera dédié à la poursuite du développement rapide d'1Kubator sur tout le territoire français ainsi qu'au renforcement de sa présence auprès des entreprises et des startups.

Une vision ambitieuse soutenue par des partenaires solides

Une première tranche de 6 ME a été levée par 1Kubator en janvier dernier grâce à la confiance de ses partenaires historiques - BPIFrance, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas et Banque Populaire Grand Ouest - et celle d'investisseurs tels que Cardif, la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées ou Surya. Depuis, le tour de table s'est agrandi avec l'entrée d'un nouveau partenaire, le Groupe Groupama. A sa clôture, la levée de fonds a atteint le montant de 9 ME.