123IM ouvre son capital à des investisseurs stratégiques

(Boursier.com) — 123IM , société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement et les actifs réels, franchit une nouvelle étape dans son développement en ouvrant son capital à des investisseurs stratégiques de différents horizons. Cette opération ouvre un nouveau chapitre pour se positionner en tant que leader auprès des investisseurs privés et lui donne les moyens d'accélérer significativement son développement.

Fondée en 2001 sur la promesse de rendre le capital-investissement plus accessible aux investisseurs privés, 123 IM annonce l'arrivée à son capital de nouveaux actionnaires de référence, Celeste Management (famille Louis-Dreyfus) et Spice Capital, investisseurs familiaux de long terme très investis dans le capital-investissement, aux côtés de quelques entrepreneurs français menés par Jean-Philippe Cartier (H8 Invest). En parallèle de ces investisseurs stratégiques, le management se relue à 65% du capital, permettant ainsi à une nouvelle génération d'associés de s'inscrire dans la durée. Cette opération clôture un parcours de croissance remarquable dans le paysage du private equity français et renforce l'équipe des moyens nécessaires pour intensifier sa dynamique de développement.

Cette nouvelle organisation va renforcer l'offre de produits et de services d'123 IM afin de poursuivre la construction de sa plateforme de solutions d'investissement diversifiées, innovantes et responsables, adaptés aux besoins de chacun.

"Nous sommes fiers d'avoir impulsé la démocratisation du private equity en France depuis plus de 20 ans et sommes ravis d'accueillir de nouveaux partenaires de long-terme, avec qui nous partageons l'ambition d'accélérer notre feuille de route, notamment en réalisant de nouvelles acquisitions et en diversifiant nos stratégies d'investissement", indique Xavier Anthonioz, Président du directoire d'123 Investment Managers.