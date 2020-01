123 IM : une année record

123 IM : une année record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 123 IM annonce une levée de fonds record et confirme son statut d'acteur de référence du non coté et de l'immobilier.

Avec plus de 220 ME levés en 2019, 123 IM a plus que doublé sa levée de fonds sur son offre de 'private equity' et immobilier (Fonds et Club Deal) à destination des investisseurs privés et des investisseurs institutionnels français.

-220 ME levés : 110 ME collectés auprès des investisseurs institutionnels et 110 ME de collecte auprès des conseillers financiers et 'family office'

-150 ME investis dans plus de 50 PME et ETI françaises

Cette année record vient confirmer l'objectif de 150 à 200 ME de levée de fonds que s'était fixée la société de gestion qui ne cesse de poursuivre sa dynamique de développement...