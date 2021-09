123 IM entre au capital de Sports Etudes Academy (SEA)

(Boursier.com) — Pour accélérer son développement, Sports Etudes Academy (SEA) annonce la réorganisation de son capital avec 123 Investment Managers qui entre au capital aux côtés des Fondateurs, de Managers et d'Alter Equity présent depuis 2017 qui réinvestit. Cette opération s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle organisation avec l'arrivée de Fabien Grobon à la Présidence du Groupe SEA, les Fondateurs restant en place avec de nouvelles fonctions

"Nous sommes heureux d'entrer au capital de Sports Etudes Academy, un acteur innovant dans un secteur en très forte évolution. Nous avons été séduits par ce modèle éducatif adapté aux aspirations de chacun, qui concilie efficacement Sport et scolarité. Nous allons tout mettre en oeuvre pour être un partenaire à forte valeur ajoutée pour Sports Etudes Academy. Nous sommes persuadés qu'avec ses dirigeants actuels, ses actionnaires, et notre dispositif d'accompagnement financier et opérationnel, Sports Etudes Academy pourra accélérer son développement et franchir une nouvelle étape" explique Johann Devaux, Directeur Associé d' 123 IM et gérant de LinkSport Capital.