123 IM accompagne le groupe Rockland spécialisé dans le Design et son enseignement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rockland , acteur majeur dans le design et l'éducation poursuit son développement et accueille 123 IM comme partenaire financier pour accélérer sa croissance internationale et développer son offre en France.

Quand Clément Derock et Frédéric Lalande créent en 2000 leur agence de design (Seenk) spécialisée en branding et communication, ils rencontrent rapidement des difficultés à recruter des profils formés aux nouveaux médias.

Forts de ce constat et de leur expérience d'intervenants dans le monde de l'éducation, ils lancent en 2001 une école de design afin d'exercer et de transmettre en répondant aux besoins des marchés en évolution constante.

Depuis, les fondateurs poursuivent son développement dans le secteur de l'éducation créant ou acquérant plusieurs écoles dans le domaine du design et de l'art. Aujourd'hui, le groupe totalise chaque année 1.500 étudiants et dispose de 3 écoles implantées sur 7 sites en France et à l'international...