12 fonds d'investissement s'engagent pour une Tech plus inclusive avec #TechYourPlace

(Boursier.com) — A l'occasion d'un grand rendez-vous de l'écosystème Tech au Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en présence de Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications et Clara Chappaz, Directrice de la mission French Tech, Alter Equity, Daphni, Educapital, Eurazeo, Isai, Parquest, Raise, Ring Capital, Sagard, Serena, 360 Capital et Galion.exe se sont engagés avec 'Tech Your Place' et ont appelé les autres fonds d'investissement à rejoindre le mouvement pour une Tech plus inclusive.

Cofondé par l'association Diversidays et la Fondation Mozaïk en 2020, Tech Your Place est le 1er mouvement en France soutenu par les fonds d'investissements et startups qui accompagne les acteurs de la Tech en matière d'inclusion et de diversité.

Si l'écosystème Tech est en pleine croissance (+7,4% attendus pour 2022 - source) celui-ci peine aujourd'hui à recruter. Or, la diversification des talents dans l'écosystème Tech représente aujourd'hui à la fois un enjeu de société et un enjeu de performance économique...

En rejoignant le mouvement Tech Your Place, les Fonds s'engagent à :

1. Insérer systématiquement une clause "inclusion et diversité - égalité des chances" dans les pactes d'investissement, incluant notamment la mise en place d'une politique inclusion et diversité au sein des entreprises financées.

2. Promouvoir publiquement le mouvement Tech Your Place, notamment au sein de l'écosystème des fonds de capital investissement.

3. Inviter les entreprises de leur portefeuille à rejoindre le mouvement Tech Your Place.

4. Définir et mettre en oeuvre une politique d'inclusion et de diversité dans leur propre organisation.

5. Mesurer l'efficience de cette politique avec des indicateurs chiffrés pertinents et outils adaptés.

6. Publier leur politique inclusion et diversité et ses résultats annuels sur leur site internet.

7. Former 100% de leurs managers sur les enjeux d'inclusion et de diversité.

8. Nommer au moins un référent inclusion et diversité au sein de leur organisation.

9. Recruter en passant systématiquement par des canaux de sourcing divers orientés "inclusion et diversité" (ex : Diversifiezvostalents.com)

10. Participer à 2 rendez-vous annuels pour partager leur expérience et faire évoluer les pratiques de l'écosystème au global.

Pour Christophe Poupinel, General Partner chez Isai :

"Les emplois de demain ne peuvent être réservés qu'à une seule partie de la population. Rendre l'écosystème plus inclusif est non seulement un enjeu de société mais également un enjeu de croissance. Notre rôle d'actionnaire dépasse largement l'accompagnement financier, et il est de notre responsabilité d'offrir à nos entreprises en portefeuille des outils et un soutien opérationnel actif pour concrétiser la diversité au sein de leurs équipes."