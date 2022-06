117 ME pour financer la construction de l'Hôpital Paris-Saclay

(Boursier.com) — Cinq partenaires annoncent un financement majeur dans le secteur de la santé réalisé. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la Banque des Territoires, La Banque Postale, la Caisse d'Epargne Ile-de-France et le groupe Relyens unissent leurs forces pour apporter un crédit de 117 ME et financer la construction de l'Hôpital Paris-Saclay.

L'Hôpital Paris-Saclay, situé à Orsay (Essonne) ouvrira ses portes en 2024. D'une surface totale de 45.000 m2, il bénéficiera de 479 lits et places - dont 75% en chambres individuelles -, de 10 salles de bloc opératoire, de services de médecine et de chirurgie, de services de médecine aiguë (réanimation, soins intensifs cardiologiques et neurovasculaires) et d'une maternité dimensionnée pour accueillir plus de 3.000 naissances par an.

Conçu suivant de très hauts standards, notamment en matière de qualité environnementale (labellisation haute qualité environnementale ), l'Hôpital Paris-Saclay entend devenir un hôpital de référence, pilier de l'offre de soins du Groupe Hospitalier Nord Essonne, également présent à Longjumeau, Juvisy-sur-Orge et Bures sur Yvette.