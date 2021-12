1 milliard d'euros investis dans LCL Impact Climat

(Boursier.com) — Fort du succès du lancement de la gamme LCL impact Climat, avec plus de 1 milliard d'euros de collecte répartis sur les différentes classes d'actifs, réels et financiers, LCL annonce un nouvel élargissement de son offre. Ces nouveautés s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal, véritable plan programme qui s'articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et les transitions agricole et agro-alimentaire. Désireux de donner du sens et de l'utilité à leurs placements, les clients de LCL ont largement souscrit aux divers supports d'investissement proposés par la banque depuis janvier 2020.

Les clients ont ainsi plébiscité les fonds "compensation carbone", véritables instruments de lutte contre le réchauffement climatique et réelle innovation dans le monde de l'épargne patrimoniale. A ce jour, leurs investissements dans les fonds LCL Compensation Carbone Actions Monde et LCL Compensation Carbone Multi-Stratégie ont permis d'acheter plus de 15 400 crédits carbone au titre de la première année, en partenariat avec Eco Act, acteur international de la compensation carbone. Cela correspond, en termes de compensation d'émissions carbone, à l'équivalent de 83 millions de km effectués en voiture.

Ces crédits ont financé à part égale un projet de préservation de la forêt au Brésil et un projet de protection de la biodiversité au Cambodge.

En cumulé, près de 600.000 hectares de forêt sont ainsi protégés grâce à ces deux projets. Cela correspond à la superficie de la forêt landaise. En outre, les projets vont bien au-delà de la seule réduction des émissions carbone ou de la préservation d'espèces animales menacées. Ils bénéficient socialement aux communautés locales en créant des emplois (400 familles bénéficiaires pour le projet Marojo Forest au Brésil et 28 communautés locales avec le projet Cardamom au Cambodge), en favorisant le développement de l'agriculture durable et de l'éco-tourisme.

La collecte réalisée dans les produits structurés indexés sur les indices Green et investis en Green Bonds a permis de financer la première centrale 100 % bagasse/biomasse d'Outre-mer, Galion 2, qui marque une nouvelle étape dans la transition énergétique de la Martinique en fournissant tout au long de l'année de l'électricité renouvelable sur le réseau.

Autre exemple, au titre de l'activité " Angle Neuf ", filiale immobilière de LCL, 20% des ventes 2021 sont labellisées BBCA ou autre label responsable.

Les nouveautés

LCL veut aller plus loin et continue d'élargir LCL Impact Climat avec des solutions plus innovantes, plus ciblées et toujours plus ambitieuses en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

-Placements immobiliers

Ainsi, depuis octobre 2021, une Société Civile labellisée ISR à capital variable, Amundi Immo Durable permet à la clientèle de LCL Banque Privée d'investir à travers un contrat d'assurance-vie, dans tous types d'hébergement durable en France et en Europe. Les immeubles sont évalués et sélectionnés sur la base de 14 thématiques réparties sur les trois piliers ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Ce placement sera disponible au 1er trimestre 2022 pour l'ensemble des clients de LCL.

-Capital investissement / Private Equity

LCL lancera dans les prochaines semaines un nouveau fonds de Private Equity pour sa clientèle de Banque Privée et de Gestion de Fortune, en partenariat avec Tilt Capital Partner, plate-forme du Groupe SIPAREX dédiée à la transition énergétique. LCL Défi énergie 2022 répliquera le fonds Tilt Capital Fund 1, qui financera des PME ayant vocation à devenir des ETI, en France et en Europe et dont les projets ont un impact majeur sur le climat et le coût de la transition énergétique.

-OPC

Un nouveau fonds de compensation carbone, éligible au PEA, sera ouvert d'ici fin 2021.Il s'agit " LCL Compensation Carbone Actions Euro ". Le développement de ses encours viendra alimenter les projets de préservation forestière.

-Produits Structurés

Enfin, dans la poursuite des travaux de recherche sur les fonds structurés indexés sur les indices Green, LCL présentera prochainement de nouvelles offres associant indexation et compensation carbone. Les bénéfices environnementaux des fonds structurés indexés sur des indices Green seront donc encore renforcés.Tous ces supports d'investissement conçus dès l'origine pour être efficaces vis-à-vis de la cause qu'ils défendent, ont pour objectif de privilégier activement la réduction des émissions de CO2. Cet univers d'investissement multi-asset permettra aux clients de LCL désireux de contribuer au financement de la transition énergétique de conjuguer performance financière et impact environnemental.