Twitter accuse Microsoft d'avoir abusivement utilisé ses données

En cause notamment, l'usage de l'API (interface de programmation d'applications), particulièrement en vogue dans l'intelligence artificielle.

(Boursier.com) — Twitter a envoyé jeudi une lettre à Satya Nadella, le patron de Microsoft, accusant le géant de la technologie d'utiliser abusivement les données de l'entreprise de réseaux sociaux. Dans ce courrier, que plusieurs médias ont pu consulter - parmi lesquels le 'New York Times' - Twitter estime que Microsoft a violé un accord sur ses données et a refusé de payer pour cet usage. En cause notamment, l'utilisation de l'API (interface de programmation d'applications), particulièrement en vogue dans l'intelligence artificielle.

Dans certains cas, selon la lettre, Microsoft aurait utilisé davantage de données Twitter qu'il n'était censé le faire. Le groupe aurait également partagé les données avec des agences gouvernementales sans autorisation.

Une note à payer ?

La lettre pourrait être le prélude à l'envoi d'une lourde facture. Elon Musk, qui a acheté le réseau social l'année dernière pour 44 milliards de dollars, a déclaré qu'il était urgent que l'entreprise gagne de l'argent et qu'elle était au bord de la faillite. Depuis, Twitter a introduit de nouvelles options d'abonnement et pris d'autres mesures pour tenter de remplir ses caisses.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société avait reçu la lettre de Twitter et qu'elle examinait les questions et y répondrait. "Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts de partenariat de long terme avec l'entreprise", a-t-il déclaré.