Microsoft ne veut pas prendre le contrôle sur OpenAI

(Boursier.com) — Le directeur général de Microsoft veut de de la cohérence et une bonne gouvernance chez son partenaire OpenAI, mais ne s'inquiète pas de la structure à but non lucratif de l'entreprise et ne souhaite pas avoir un plus grand contrôle sur elle. "Ce que nous voulons, c'est une bonne stabilité", a déclaré Satya Nadella dans un entretien accordé à Bloomberg, au Forum de Davos. "Nous avons investi, nous avons lancé un partenariat quand ils étaient ce qu'ils étaient au départ et cela se poursuit quel que soit leur statut aujourd'hui - une entreprise à but non lucratif. Donc je suis à l'aise. Je n'ai aucun problème avec aucune structure", a-t-il déclaré.

Satya Nadella a déclaré que son entreprise, qui a obtenu un siège d'observateur sans droit de vote chez OpenAI suite à l'éviction surprise puis au retour très rapide du directeur général Sam Altman, ne fait pas pression pour un siège au conseil d'administration. Le licenciement surprise en novembre de Sam Altman, justifié par une prétendue rupture de communication, avait déclenché une crise au sein de la startup, dans laquelle les employés ont menacé de démissionner en masse et d'aller travailler pour Microsoft.

Microsoft a injecté 13 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui en fait le plus gros investisseur de la startup.

Dépendance

Le géant du logiciel a également remanié toute sa gamme de produits autour de la technologie qui sous-tend ChatGPT, le robot étant identifié par Nadella comme le "premier produit d'IA auquel nous avons tous pu nous identifier". Pourtant, Saya Nadella a déclaré que Microsoft n'était pas trop dépendant d'OpenAI. L'entreprise s'appuie sur Microsoft pour des éléments clés de technologie dont elle a besoin afin de créer ses produits, tandis Microsoft recherche et développe également ses propres programmes d'IA en dehors du partenariat.

Bien que Microsoft ait doublé Apple la semaine dernière, en lui ôtant son titre de première capitalisation boursière mondiale, Satya Nadella n'est pas trop impressionné par cette étape, qu'il a qualifiée d'"indicateur de retard". "La dernière chose que nous voulons est de nous concentrer sur le prix de l'action, qui nous le savons, ne veut rien dire sur ce qui va se passer demain, surtout dans notre industrie ", a-t-il déclaré.