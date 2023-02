Les voyageurs solo en hausse de 30% sur Airbnb

Paris est même la première destination pour les voyageurs qui choisissent de partir seuls...

(Boursier.com) — Les voyageurs sont plus nombreux que jamais à partir explorer le monde seul : en 2022, les voyages en solo ont augmenté d'un tiers sur la plateforme de location Airbnb, par rapport à l'année précédente. Pour leurs séjours, ces vacanciers préfèrent les grandes villes comme Paris, Londres, New York et Los Angeles.

La capital française est même la première destination pour les voyageurs en solo - et en particulier pour les femmes, indique Airbnb dans un communiqué. Pour renforcer la sécurité des personnes qui voyagent seules, la plateforme américaine annonce avoir mis en place de nouvelles fonctionnalités : des conseils d'experts pour rester en sécurité, et un outil pour partager son itinéraire sur Airbnb avec les amis et la famille.

Taxe de séjour

Créée en 2007, Airbnb compte désormais plus de 4 millions d'hôtes, qui ont accueilli 1,4 milliard de voyageurs. Le groupe a reversé au titre de l'année 2022 plus de 148 millions d'euros de taxe de séjour, à plus de 23.000 communes françaises pour le compte des hôtes utilisateurs de la plateforme de location. Une enveloppe en augmentation de 60% par rapport à 2021, grâce à la reprise du tourisme, après de longs mois de pandémie de covid...