Le New York Times attaque OpenAI et Microsoft en justice

Nouvelle plainte contre le robot, après celles d'artistes et d'auteurs américains...

(Boursier.com) — Le New York Times a déposé mercredi une plainte contre Microsoft et OpenAI, la société qui a créé le célèbre chatbot ChatGPT, les accusant tous les deux de violer les droits d'auteur et d'abuser de la propriété intellectuelle du journal. Microsoft a investi dans OpenAI, et lui donne également accès à sa technologie de cloud computing Azure.

Dans sa plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, le quotidien américain accuse OpenAI et Microsoft de "profiter de l'investissement massif du Times dans son contenu journalistique pour créer des produits substitutifs sans autorisation ni rémunération". Le NYT, qui ne demande pas de montant précis en termes de dommages et intérêts, affirme qu'OpenAI et Microsoft lui ont infligé un préjudice de plusieurs "milliards de dollars". Il leur demande également de détruire les modèles d'agents conversationnels ("chatbots") et les outils d'apprentissage qui utilisent le contenu qu'il produit.

Source journalistique

Le journal estime que le matériel journalistique doit être utilisé à des fins commerciales avec l'autorisation de la source d'origine. Les robots conversationnels "ont été construits et continuent d'utiliser du journalisme indépendant et du contenu qui n'est disponible que parce que nous et nos pairs l'avons rapporté, édité et vérifié à un coût élevé et avec une expertise considérable", explique le NYT dans un courrier adressé à la chaîné de télévision CNBC.

De nombreux titulaires de droits d'auteur, y compris des écrivains et des artistes visuels, ont déjà poursuivi des entreprises technologiques au sujet de l'utilisation de leurs oeuvres pour former des systèmes d'IA générative. En septembre dernier, alors qu'OpenAI, soutenu par Microsoft, était déjà visé par des plaintes de plusieurs écrivains populaires pour violation de leurs droits d'auteur, un nouveau groupe d'auteurs américains a annoncé poursuivre l'entreprise devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Anthropic et Claude

Anthropic, soutenue par Amazon (qui s'est engagé à investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans cette startup très en vue), est aussi la cible d'une plainte déposée par trois géants de l'industrie musicale, Universal Music Group (UMG), Concord et ABKCO. Les éditeurs de musique l'accusent d'utiliser abusivement une quantité "innombrable" de paroles de chansons protégées par le droit d'auteur pour entraîner son chatbot baptisé "Claude".

OpenAI tente d'apaiser les inquiétudes des éditeurs de presse. En décembre, la société a annoncé un partenariat avec Axel Springer - la société mère de Business Insider, Politico et des médias européens Bild et Welt - avec un système de licence payante pour les contenus utilisés par OpenAI. Les conditions financières de cet accord n'ont pas été révélées.