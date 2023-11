Comment Airbnb veut doubler les hôtels

La plateforme de réservation veut mettre en avant les notes et les avis, pour permettre aux voyageurs de faire les meilleurs choix.

(Boursier.com) — Airbnb a annoncé mercredi de nouvelles améliorations sur sa plateforme de réservation pour la rendre plus compétitive par rapport aux hôtels. Au programme : la refonte des pages de notes et d'avis et la mise en avant des "coups de coeur" et des logements affichant une note presque parfaite.

La société basée à San Francisco a déclaré qu'en créant "une expérience plus fiable pour les voyageurs", elle pourrait capter davantage de réservations, alors que les consommateurs continuent de planifier leurs vacances malgré le coût des voyages plus élevé qu'avant la pandémie de COVID-19.

"Airbnb est une grande plateforme. Mais aussi grande soit elle, près de dix fois plus de personnes séjournent dans des hôtels", a déclaré Brian Chesky, PDG d'Airbnb, dans une interview accordée à l'agence de presse Reuters. La société a annoncé la semaine dernière que 113,2 millions de nuits avaient été réservées au cours du troisième trimestre, soit une augmentation de 14% d'une année sur l'autre.

Coup de coeur

La société a lancé un onglet baptisé "coup de coeur des voyageurs ", qui liste deux des sept millions de foyers qui sont "les plus appréciés" sur la base des avis - ils sont notés en moyenne au-dessus de 4,9 étoiles.

La principale raison qui motive les gens à séjourner dans les hôtels est qu'ils savent ce qu'ils vont obtenir et que c'est fiable", a déclaré Chesky. La société a déclaré qu'environ 23% des nouveaux clients Airbnb réservaient un logement mal noté.

Airbnb a également repensé sa page d'évaluation pour donner aux clients la possibilité de trier les avis. Le groupe a introduit de nouveaux outils permettant aux hôtes de partager plus de détails sur leur annonce, et notamment une visite basée sur l'intelligence artificielle, qui organise les photos par pièce pour aider les clients à comprendre l'agencement de la maison.

La société prévoit d'annoncer des améliorations de son service client l'été prochain sur la base des commentaires des voaygeurs et des hôtes, a par ailleurs déclaré Brian Chesky.