Wall Street : Walmart grimpe, Home Depot corrige

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en retrait avant bourse ce mardi, le S&P 500 cédant 0,3%, le Dow Jones 0,3% également et le Nasdaq 0,4%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 0,7% à 77,9$. L'once d'or gagne 0,8% à 2.041$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises de référence.

Wall Street, fermé hier pour le jour férié du Presidents' Day, reprend son activité ce jour et pour une courte semaine de quatre jours. Dans l'actualité économique d'abord, les opérateurs suivront ce mardi l'indice des indicateurs avancés du Conference Board (16 heures, consensus FactSet -0,3% en comparaison du mois antérieur), puis demain mercredi l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta (16h), les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed (20 heures), ainsi que plusieurs interventions de responsables de la banque centrale - dont celles de Raphael Bostic et Michelle Bowman.

Jeudi, les investisseurs seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), à l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, ainsi qu'à l'indice flash PMI composite américain (15h45) et qu'aux reventes de logements existants (16h). La journée de jeudi sera aussi très active du côté de la Fed, avec des interventions en pagaille de la part notamment de Philip Jefferson, Patrick Harker, Neel Kashkari, Lisa Cook et Christopher Waller...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Walmart, Home Depot, Medtronic, CenterPoint, KBR et Fluor, annoncent leurs comptes avant bourse ce mardi, tandis que Palo Alto Networks, Public Storage, International Flavors & Fragrances, Celanese, Toll Brothers ou Chesapeake, publient après la clôture.

Demain mercredi, Analog Devices, Exelon, Verisk et Garmin dévoilent leurs résultats avant l'ouverture. Après la clôture se tiendra LA publication la plus attendue de la saison des résultats, celle de la "star" de l'intelligence artificielle Nvidia. Synopsys, Suncor Energy, Rivian, Host Hotels ou encore Nordson, publient également demain soir.

Intuit, Booking Holdings, Copart, PG&E, Block, Newmont, Dominion Energy, Moderna, Archer-Daniels-Midland ou Edison, annoncent leurs comptes jeudi.

Walmart a publié pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 1,80$ contre 1,65$ de consensus. Les revenus ont totalisé 173,4 milliards de dollars, contre 169 milliards de consensus de marché. Sur le quatrième trimestre juste clos, les revenus consolidés ont été de 173,4 milliards de dollars, en augmentation de 5,7% en glissement annuel et de 4,9% à devises constantes. Le bénéfice opérationnel consolidé a progressé de 30%, alors que le profit opérationnel ajusté a grimpé de 13%. Les ventes mondiales de commerce en ligne ont progressé de 23%. La croissance US à comparable hors essence a dépassé les attentes à +3,9%. Le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 7,25 milliards contre 6,8 milliards de consensus.

Sur l'exercice, les revenus ont été de 648 milliards de dollars (+6%), pour un profit opérationnel consolidé en progression de 32%. Le bénéfice ajusté par action a atteint 6,65$. Le groupe renforce son dividende annuel de 9% à 83 cents par action.

Pour son exercice fiscal décalé 2025 désormais entamé, Walmart envisage un bénéfice ajusté par action allant de 6,70 à 7,12$, contre 7,1$ de consensus. Les ventes sont anticipées en hausse de 3 à 4%. Sur le seul premier trimestre, le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 1,48 et 1,56$.

Walmart a par ailleurs confirmé aujourd'hui l'acquisition du fabricant américain de télévisions intelligentes Vizio pour 11,50$ par titre en cash, un peu plus de 2 milliards de dollars.

Home Depot, le leader américain de la distribution de produits pour la maison, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,82$ contre 2,77$ de consensus. Les revenus ont été de 34,8 milliards de dollars, contre 34,6 milliards pour la prévision moyenne des analystes. Le groupe a tout de même déploré une baisse des ventes sur l'exercice 2023. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires recule lui aussi, puisqu'il se situait à 35,8 milliards un an avant. Les ventes à comparable sur la période close ont décliné de 3,5% aux USA. Le management évoque aujourd'hui "une année de modération", après trois ans de croissance exceptionnelle. Sur le trimestre clos fin janvier 2024, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars et 2,82$ par action.

Home Depot anticipe, pour l'exercice 2024, une légère croissance des ventes de 1% (-1% à comparable). Enfin, le groupe relève de 8% son dividende trimestriel à 2,25$.

Medtronic, le géant américain des technologies médicales, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,30$, stable en glissement annuel, contre 1,26$ de consensus. Les revenus ont été de 8,09 milliards de dollars contre 7,95 milliards de consensus de place. La croissance organique des revenus atteint 4,6%. Le groupe rehausse ses prévisions annuelles une fois encore, avec la forte demande en appareils médicaux. Medtronic table ainsi sur un bénéfice ajusté par action allant de 5,19 à 5,21$ sur l'exercice 2024, contre une fourchette antérieure allant de 5,13 à 5,19$. La guidance de croissance organique des revenus est également révisée en hausse.

Fluor, groupe américain d'ingénierie et de construction, a publié pour son exercice 2023 des revenus de 15,5 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net part du groupe de 139 millions de dollars et 54 cents par action. Le backlog a augmenté de plus de 10% à 29,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 613 millions de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 2,73$. Sur le quatrième trimestre fiscal, la perte nette part du groupe a été de 21 millions de dollars ou 12 cents par titre, contre un profit de 9 millions de dollars un an avant. Les revenus trimestriels ont été de 3,8 milliards de dollars contre 3,7 milliards un an plus tôt. La guidance d'Ebitda ajusté 2024 va de 600 à 700 millions de dollars, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 2,50 et 3$.

OpenAI, la startup d'intelligence artificielle à l'origine de ChatGPT, soutenue financièrement par Microsoft, aurait scellé un accord la valorisant 80 milliards de dollars ou plus, a rapporté vendredi le New York Times, citant des personnes ayant connaissance de la question. OpenAI cèderait ainsi des actions existantes dans le cadre d'une offre publique menée par la société de capital-risque Thrive Capital. Dans le cadre de cette opération, les salariés pourraient ainsi écouler leurs actions de l'entreprise, solution alternative à un cycle de financement traditionnel qui aurait permis de lever des fonds. Plus tôt l'an dernier, Thrive, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et K2 Global avaient accepté d'acheter des actions d'OpenAI dans le cadre d'une offre de même type, valorisant l'entreprise à environ 29 milliards de dollars...

Capital One Financial a accepté l'acquisition de Discover Financial Services dans le cadre d'une opération en actions d'un montant de 35 milliards de dollars, ce qui donnerait naissance au leader américain des cartes de crédit par le volume de crédit. Selon les termes de l'accord, Capital One Financial offrira 1,0192 titre pour chaque action Discover, soir une prime proche de 27% sur les cours de clôture de vendredi à Wall Street. La finalisation de la transaction est attendue fin 2024 ou en début d'année 2025, sous réserve des conditions usuelles. A l'issue du deal, les actionnaires actuels du groupe de McLean, Capital One, détiendraient environ 60% du nouvel ensemble. Des synergies avant imposition de 2,7 milliards de dollars sont attendues.

L'opération positionnerait la société issue du regroupement pour rivaliser avec les plus grandes sociétés de paiement et offrir une valeur accrue à une franchise de plus de 100 millions de clients, indiquent les deux groupes. Un tel deal permettrait par ailleurs à Capital One de tirer parti de sa base de clients, de sa technologie et de son écosystème de données "pour générer davantage de ventes pour les commerçants et de bonnes affaires pour les consommateurs et les petites entreprises". Un effet relutif supérieur à 15% est attendu sur le bénéfice ajusté par action en 2027.

Nvidia. Les spécialistes s'interrogent, à la veille de la très attendue publication financière trimestrielle de Nvidia, géant des puces graphiques et d'IA, alors que la capitalisation boursière s'affichait à près de 1.800 milliards de dollars vendredi soir, en progression de 47% déjà cette année. Certains pensent que les résultats de Nvidia du 21 février pourraient avoir plus d'importance pour les marchés que les chiffres de l'inflation américaine de janvier...

La capitalisation boursière du groupe de Jensen Huang s'affiche en hausse d'environ 560 milliards de dollars cette année, soit pratiquement la valeur boursière de Tesla... La hausse de Nvidia en bourse représente aussi... plus de 35% de la performance totale du S&P 500 en 2024. En outre, la capitalisation boursière de Nvidia a récemment dépassé celles d'Amazon et d'Alphabet, ce qui fait du concepteur de puces la troisième entreprise la plus valorisée à Wall Street, derrière Apple et Microsoft. Certains jugent néanmoins que cet enthousiasme débordant pourrait être excessif - d'autant que la concurrence s'active.

Masayoshi Son, fondateur et dirigeant du groupe SoftBank, n'a ainsi pas caché son intention de redoubler d'efforts dans le secteur de l'IA. Selon Bloomberg, le fondateur de SoftBank rechercherait 100 milliards de dollars pour créer une nouvelle entreprise qui concurrencerait Nvidia dans le domaine des puces IA. Nommée Izanagi, la nouvelle entreprise collaborerait avec Arm, firme de conception de puces que SoftBank a introduite à Wall Street l'an dernier. SoftBank détient toujours environ 90% des actions Arm... Sam Altman, le patron d'OpenAI, afficherait également des ambitions majeures dans la conception de puces d'intelligence artificielle.