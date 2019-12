Wall Street : vise encore plus haut pour Noël

Wall Street : vise encore plus haut pour Noël









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de voir plus haut. Après avoir clôturé sur de nouveaux sommets vendredi, la place américaine devrait encore ouvrir dans le vert si l'on se fie aux 'futures' des trois grands indices. Trêve des confiseurs oblige, l'actualité est très calme en ce 23 décembre. Wall Street reste néanmoins portée par l'amélioration des perspectives sur l'économie mondiale après l'annonce de l'accord de Phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Donald Trump a d'ailleurs affirmé samedi que les deux pays signeraient "très prochainement" cet accord alors que Pékin a annoncé de son côté une baisse temporaire des taxes sur toute une série de produits qu'elle importe et dont elle a peur de manquer, à commencer par le porc. Sur l'agenda macroéconomique, les opérateurs ont pris connaissance d'une baisse surprise des commandes de biens durables en novembre. Les ventes de logements neufs pour le même mois seront publiées à 16 heures.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les commandes de biens durables ont reculé de 2% en novembre en comparaison du mois antérieur, contre une hausse de 1,5% attendue par le consensus et +0,2% pour la lecture révisée du mois précédent. Hors transport, ces commandes sont restées stables, contre -0,1% de consensus et +0,3% pour la lecture ajustée d'octobre.

Les valeurs

* Tesla aurait obtenu à un nouveau prêt de 10 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros) auprès d'un consortium bancaire chinois sur une durée de cinq ans. Selon les sources de 'Reuters', le constructeur américain utilisera ce nouvel emprunt pour réaménager sa dette existante ainsi que pour développer son usine de Shangaï et ses opérations en Chine. Tesla visa la production d'au moins 1.000 Model 3 par semaine d'ici la fin de l'année. L'usine, qui est le premier site de conception de Tesla en dehors des États-Unis, est la pièce maîtresse du groupe d'Elon Musk pour stimuler ses ventes sur le plus grand marché automobile du monde et éviter les droits de douane plus élevés imposés sur les importations de voitures fabriquées aux États-Unis. Des rumeurs de baisse de prix de la Model 3 en Chine ont d'ailleurs circulé dans les salles de marché la semaine passée.

* Apache et Total ont conclu un accord de coentreprise pour explorer et exploiter un gisement offshore "très prometteur" au Suriname.

* Synthorx. Sanofi a fait part de son intention de lancer aujourd'hui l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la firme californienne au prix de 68 dollars l'action en numéraire. Le rachat de la biotech, approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, avait été annoncé début décembre par le géant pharmaceutique français. Le prix de 68$ par action, conforme à l'accord de fusion, valorise approximativement Synthorx à 2,5 milliards de dollars.

* Uber. Le co-fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a vendu plus de 90% de sa participation dans la société californienne au cours des sept dernières semaines, selon les documents déposés auprès de la SEC. Les ventes ont commencé début novembre, lorsque la période de lock-up a expiré, et se sont poursuivies chaque jour où le marché a été ouvert depuis lors, précise le 'Wall Street Journal', à l'origine de l'information. L'ancien dirigeant aurait récolté plus de 2,5 Mds$ en cédant quasiment l'intégralité de sa participation.