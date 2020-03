Wall Street : vers une fin de semaine dans le rouge

(Boursier.com) — Wall Street va reprendre son souffle. Après trois séances de hausse, une première depuis la mi-février, et un gain quasi-historique de plus de 21% pour le Dow Jones sur la période, la place américaine devrait consolider quelque peu en cette fin de semaine. Il faut dire que si les mesures fortes prises par les autorités monétaires et politiques pour affronter la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19 ont de quoi soulager, le plus dur reste à venir.

L'impact du coronavirus sur l'économie américaine commence à peine à se faire sentir et les premières conséquences ont de quoi donner le tournis. Hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à un niveau record alors que les mesures de confinement commencent tout juste à être déployées outre-Atlantique. Cet après-midi, l'Indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de mars devrait donner une indication sur la chute du moral des ménages.

Le G20 en renfort

Dans ce contexte, la Chambre des représentants doit approuver ce vendredi le plan de soutien astronomique de 2.000 milliards de dollars de l'administration Trump, qui a déjà reçu le feu vert du Sénat. Les dirigeants des pays membres du G20 ont par ailleurs affirmé jeudi leur détermination à former un front uni contre le coronavirus, parlant de "priorité absolue" pour laquelle 5.000 milliards de dollars seront injectés pour tenter d'endiguer l'épidémie qui fait planer le spectre d'une récession.

Très bonne discussion avec @realDonaldTrump. Face à COVID-19, d'autres pays, préparons importante. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), via Twitter

Signe de ce front commun contre l'épidémie, Donald Trump a déclaré s'être entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping et avoir discuté "en détail" de la pandémie de coronavirus.

Just President Xi China. Discussed CoronaVirus Planet. China & Virus. We together. Much respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Sur le plan sanitaire, le nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis a bondi jeudi et dépasse désormais la barre des 85.000, un niveau supérieur à celui de la Chine. Dans le monde, le nombre de malades a désormais franchi les 535.000 et le nombre de décès a dépassé 24.000, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.

Le pétrole a rechuté

Les cours du pétrole pointent de leur côté en petite baisse après avoir rechuté lourdement hier soir. Le baril de brut léger américain WTI cède en ce moment 2,8% à 22$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord rend 3,4% à 25,4$. Le WTI a plongé jeudi de 7,7% alors que l'Agence internationale de l'énergie prévoit une chute de 20% de la demande mondiale de brut cette année en raison du coronavirus. "Aujourd'hui, trois milliards de personnes dans le monde sont confinées. En conséquence, on pourrait bien assister au cours de cette année à une chute de la demande d'environ 20 millions de barils par jour selon certains", a dit Fatih Birol, le directeur de l'AIE.

Pire semaine depuis 2009 pour le billet vert

Enfin, sur le marché des changes, le dollar remonte légèrement la pente mais est sur le point de boucler sa pire semaine depuis 2009, après deux semaines d'ascension liée à une fuite vers la sécurité des investisseurs ayant quitté précipitamment les marchés émergents pour se réfugier vers le "Roi dollar". L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) prend actuellement 0,3% à 99,8 points.

Les valeurs à suivre

* Morgan Stanley a reçu l'accord de l'autorité des marchés financiers en Chine pour prendre une participation majoritaire dans sa coentreprise chinoise, ont rapporté plusieurs personnes proches du dossier.

* US Steel dévoile plusieurs mesures pour faire face à la pandémie de coronavirus qui va entrainer une baisse significative de la demande. L'entreprise, qui a décidé de réduire ses dépenses d'investissement de 125 millions de dollars cette année, à environ 750 M$, a notamment tiré sur une ligne de crédit renouvelable de 800 M$ afin d'augmenter sa trésorerie et de préserver sa flexibilité financière. S&P par ailleurs abaissé sa note crédit à 'B-'.

* Marathon Oil. Standard & Poors a dégradé la note crédit du groupe pétrolier à 'BBB-', évoquant la faiblesse des conditions du marché et les perspectives 'limitées.

* Viacomcbs a annoncé la suspension de ses prévisions annuelles à cause de la pandémie de coronavirus. Le groupe de médias a néanmoins confirmé son objectif de réaliser 750 millions de dollars de synergies de coûts sur les trois prochaines années à la suite de la fusion entre Viacom et CBS.

* Tesla prévoit de réduire d'environ 75% le nombre de salariés présents dans son usine de production de batteries du Nevada en raison du coronavirus, a annoncé jeudi un responsable des autorités locales.

* Translate Bio et Sanofi vont coopérer pour le développement d'un nouveau candidat-vaccin contre le coronavirus apparu fin décembre en Chine.

* Lululemon Athletica a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte demande pendant les fêtes de fin d'année mais le spécialiste des vêtements de sport n'a pas donné de prévisions annuelles en raison du coronavirus.

* Gamestop a annoncé que la pandémie avait augmenté la demande pour ses produits de travail à distance et d'apprentissage virtuel mais le climat d'incertitude l'a amené à suspendre ses prévisions pour 2020. Le groupe a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes des analystes au quatrième trimestre avec un bpa ajusté de 1,27$ contre 77 cents de consensus. Les ventes nettes ont reculé de 28% à 2,19 Mds$.