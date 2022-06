Wall Street : vers un lundi vert, bonnes nouvelles en provenance de Chine

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street est attendue en hausse pour débuter la semaine. La poursuite de l'assouplissement des mesures mises en place pour faire face à la pandémie de Covid en Chine ainsi qu'une information du 'Wall Street Journal' indiquant que les régulateurs chinois sont sur le point d'assouplir les restrictions sur le géant du covoiturage Didi Global et deux autres entreprises technologiques cotées aux États-Unis sont bien perçus par les opérateurs même si les inquiétudes liées à l'inflation et à la hausse des taux sont loin d'avoir disparu.

Le rapport mensuel de l'emploi publié vendredi par le département du Travail a montré que l'économie américaine avait créé en mai plus d'emplois que prévu (390.000 contre 325.000 attendus), tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6%, ce qui témoigne de la robustesse du marché du travail et pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à accélérer la remontée de ses taux d'intérêt. Aux Etats-Unis, les marchés anticipent des hausses de taux d'un demi-point en juin et juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année. Les économistes de Goldman Sachs estiment néanmoins que la Fed pourrait être en mesure de mettre en oeuvre son plan agressif de hausse des taux sans faire basculer le pays dans la récession.

L'agenda économique du jour aux Etats-Unis est vide alors que le point d'orgue des prochains jours est prévu vendredi avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai. "La publication de l'emploi a confirmé aux investisseurs que la reprise se poursuit pleinement", affirme Peter Essele, responsable de la gestion de portefeuille chez Commonwealth Financial Network. "Le revers de la médaille, cependant, est que l'inflation continuera d'être un problème en raison de la forte demande des consommateurs, des pressions salariales et de la hausse des prix des matières premières".

Sur les marchés obligataires américains, les taux souverains se tendent à nouveau en ce début de semaine face à une Fed plus "faucon", et qui a en outre entamé le 1er juin la réduction de son bilan. Le rendement du T-Bond à 10 ans progresse de 3,8 points de base à 2,972%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans évolue à 2,691% (+3,9 pts).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar redonne 0,05% à 102,1 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est stable à 1,072$. L'or, est aussi quasi stable à 1.853$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex. Le bitcoin rebondit nettement au-dessus des 30.000$, pointant à 31.420$, en hausse de 5,7% sur 24h sur Coindesk.

Le pétrole subit quelques prises de profits après avoir été soutenu par la nette hausse des prix des livraisons de brut de l'Arabie saoudite vers l'Asie pour le mois de juillet et la crainte d'une offre insuffisante malgré la décision de l'Opep+ d'augmenter sa production mensuelle de 648.000 barils par jour en juillet et en août. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) se replie de 0,4% à 118,4$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août recule de 0,4% à 119,2$ sur l'ICE. Les cours du brut viennent d'inscrire leur 6e semaine de hausse consécutive, également dopés par les perturbations liées à la guerre en Ukraine.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla progresse avant-Bourse, regagnant une partie du terrain perdu vendredi lié aux doutes exprimés par son directeur général, Elon Musk, sur les perspectives économiques et la nécessité d'une réduction d'environ 10% des effectifs du constructeur automobile. Le milliardaire est revenu samedi sur ses propos en assurant que les effectifs totaux du groupe augmenteraient au cours des 12 prochains mois.

* Didi Global s'envole en pré-séance à Wall Street. Les autorités chinoises vont boucler leur enquête sur le groupe chinois et s'apprêtent à autoriser le géant des VTC à redéployer son application en Chine cette semaine, croit savoir le 'Wall Street Journal'. Il s'agit du dernier signal adressé aux investisseurs indiquant que les promesses de relâcher la pression sur le secteur de l'Internet en Chine commencent à porter leurs fruits.

* JetBlue Airways améliore son offre sur Spirit Airlines ! Cette dernière, qui a jusqu'ici favorisé l'offre de rachat de Frontier Group, pourtant moins élevée, voit désormais JetBlue lui proposer une indemnité de rupture gonflée de 150 millions de dollars, soit 350 M$ au global (3,20 $ par action Spirit), si la transaction venait à être interdite par les autorités de la concurrence. Un montant 100 M$ supérieur à celui offert par Frontier. De plus, la compagnie basée à Forest Hills à New York propose désormais le versement par anticipation de 1,50$ par action en espèces (environ 164 millions de dollars) de l'indemnité de rupture inversée, structurée comme un dividende en numéraire destiné aux actionnaires de Spirit, rapidement après le vote des actionnaires de Spirit approuvant le rapprochement entre les deux groupes. Au global, JetBlue propose ainsi 31,5$ par titre en numéraire aux actionnaires du transporteur floridien.

JetBlue a envoyé une lettre au conseil d'administration de Spirit contenant sa proposition améliorée. Dans ce document, le DG de JetBlue, Robin Hayes, déclare : "la combinaison de JetBlue et de Spirit créerait un véritable concurrent national des transporteurs historiques dominants, offrant des tarifs bas et une excellente expérience pour plus de clients, plus d'opportunités et d'emplois bien rémunérés pour les membres d'équipage, et plus de valeur pour les actionnaires. Les principales caractéristiques de notre offre améliorée - le paiement initial en espèces et l'augmentation de l'indemnité de rupture inversée - reflète le sérieux de notre engagement et souligne notre confiance dans la réalisation de cette transaction. De plus, compte tenu des risques réglementaires similaires des deux transactions et de l'augmentation de l'indemnité de rupture inversée que nous sommes prêts à fournir, nous pensons que notre proposition améliorée constitue une proposition supérieure à tous points de vue".

Spirit a rejeté l'offre initiale de 3,6 milliards de dollars de JetBlue, provoquant une OPA hostile de 3,3 Mds$ de ce même prédateur. Mais Spirit a jusqu'ici repoussé cette proposition, le Conseil du transporteur jugeant qu'il existe trop de risques que les régulateurs antitrust interdisent une telle opération. Jeudi, Frontier, qui offre 2,9 Mds$ à Spirit dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions, avait lui aussi augmenté ses frais de résiliation inversés (reverse termination fee) à 250 millions de dollars, soit 2,23$ par action.

* Apple, qui tient ce lundi sa traditionnelle conférence annuelle des développeurs, avance en pré-Bourse après avoir cédé vendredi 3,9%, à la suite d'une information faisant état d'un possible accord en Europe sur l'adoption d'un chargeur universel pour tous les fabricants de smartphones et tablettes.

* Starbucks. La chaîne de cafés a annoncé que Howard Schultz resterait son directeur général par intérim jusqu'en mars 2023 dans l'attente de la recherche d'un successeur permanent. Le dirigeant par intérim a par ailleurs indiqué au 'Wall Street Journal' que le prochain patron du groupe sera extérieur à la société : "pour l'avenir de l'entreprise, nous avons besoin d'un domaine d'expérience et d'expertise dans un certain nombre de disciplines que nous n'avons pas actuellement", a déclaré H.Schultz. Celui qui prend les rênes héritera d'une entreprise qui se remet encore de la pandémie, en particulier en Chine, et fait face à un effort croissant des baristas pour se syndiquer aux États-Unis.

Le groupe a dernièrement annoncé qu'il relèverait les salaires de ses employés titulaires et doublerait ses efforts de formation pour les nouveaux salariés, afin de répondre aux velléités de ses baristas de créer des syndicats. Starbucks va consacrer une enveloppe d'un milliard de dollars aux hausses de salaires, à la formation et à l'amélioration de l'environnement de travail. Toutefois, les quelque 50 cafés dont les salariés se sont syndiqués ne bénéficieront pas de ces mesures, a précisé la direction.

* Keurig Dr Pepper va intégrer l'indice S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 21 juin, tout comme ON Semiconductor et VICI Properties.

* Abbott Laboratories a annoncé au cours du week-end la réouverture de son usine de production de lait maternisé à Sturgis, dans le Michigan, laissant espérer une issue à la pénurie sans précédent de lait infantile qui sévit aux Etats-Unis. L'entreprise va reprendre la production du lait EleCare et d'autres préparations spécialisées et les premiers produits EleCare devraient être mis à la disposition des consommateurs aux alentours du 20 juin. L'autorité de régulation de la santé, la FDA, avait déclaré le 19 mai que l'usine était en bonne voie pour rouvrir dans la semaine ou les deux semaines suivantes.

Abbott a fermé son usine et lancé un rappel des boîtes de lait maternisé en février après des signalements d'infections bactériennes chez des enfants ayant consommé du lait maternisé fabriqué dans l'usine. Deux nourrissons sont décédés. Cette situation a aggravé une pénurie d'approvisionnement dans un pays où, selon les données fédérales de 2020, moins de la moitié des bébés étaient exclusivement nourris au sein pendant leurs trois premiers mois. Environ 73% des produits pour bébés étaient en rupture de stock aux Etats-Unis le 22 mai, selon la société 'Datasembly'. Avant ce rappel massif de produits, Abbott contrôlait 40% du marché domestique des préparations pour nourrissons, y compris Similac, mais la part de marché d'autres sociétés telles que Reckitt Benckiser a fortement augmenté depuis.