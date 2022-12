Wall Street : vers un début de semaine légèrement haussier, Meta et Twitter font parler

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street va tenter de repartir de l'avant. Les futures réduisent néanmoins leur avance à l'approche de l'ouverture... La place boursière américaine vient d'enchaîner deux semaines consécutives de repli, une première depuis septembre : le S&P 500 a perdu 2,1%, le Dow Jones Industrial Average 1,7% et le Nasdaq Composite a cédé 2,7%. Les Banques centrales, Fed et BCE en tête, ont douché les espoirs des investisseurs de voir ces dernières rapidement mettre fin à leur resserrement monétaire après des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu la semaine passée.

Dans la foulée de l'annonce d'une hausse des taux de 50 points de base de la Fed, son président, Jerome Powell, a réaffirmé que la politique monétaire n'était toujours pas suffisamment restrictive, bien que les décisions politiques soient prises réunion par réunion, en fonction des données entrantes. Les craintes portent sur les répercussions décalées de cette politique monétaire très dure, qui pourrait provoquer une récession profonde accompagnée de destructions d'emplois conséquentes et d'importantes baisses de profits des entreprises.

"De nombreux facteurs indiquent une inflation plus élevée à l'avenir, ce qui signifie que les banques centrales, en particulier la Fed, continueront d'être extrêmement bellicistes, probablement plus que ce que les marchés évaluent", a déclaré à 'Bloomberg Television' Charu Chanana, stratège principal chez Saxo Bank, ajoutant qu'elle était également préoccupé "par le type de récession des bénéfices que nous aurons l'année prochaine".

La séance s'annonce assez calme en l'absence d'indicateurs de conjoncture ou de résultats d'entreprise. L'actualité s'intensifiera quelque peu au cours des prochaines séances avant la fermeture des marchés pour un long week-end de Noël. Dans les jours à venir, les investisseurs suivront de près le dernier indice des prix attaché aux dépenses de consommation personnelle - le fameux indice PCE - qui est la mesure d'inflation préférée de la Fed, ainsi qu'une nouvelle lecture du PIB américain pour le troisième trimestre (2,9% de consensus), et une série de données sur le marché de l'immobilier. L'indice du Conference Board de la confiance des consommateurs est également au programme.

Mais c'est évidemment l'indice PCE qui sera particulièrement scruté, l'évolution de l'inflation devant déterminer le rythme des prochaines hausses de taux de la Fed. Sur une base mensuelle, le PCE devrait augmenter de 0,1% en novembre, en légère baisse par rapport au taux de 0,3% du mois précédent. En glissement annuel, le PCE devrait afficher une hausse de 5,5%. Le PCE de base, excluant les composants alimentaires et énergétiques, devrait afficher une hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur - inchangé par rapport à octobre - et une progression de 4,7% sur un an, contre 5% en octobre.

Sur le marché des devises, le billet vert tente de se stabiliser avec un indice dollar qui évolue au-dessus des 104 pts (-0,1%) tandis que l'euro reprend 0,3%, au-dessus des 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 16.750$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent remonte de 1%, proche des 80$, l'optimisme concernant l'économie chinoise et la reprise de la demande du premier pays consommateur l'emportant sur les craintes liées au Covid-19 et à une récession mondiale.

Dans l'actualité entreprises, les résultats de Nike, FedEx, Micron Technology, CarMax ou encore Carnival constitueront les principaux évènements de la semaine.

Les valeurs

* Tesla gagne du terrain avant-bourse après que son emblématique PDG, Elon Musk, eut mis en ligne un sondage demandant aux utilisateurs de Twitter s'il devait démissionner de son poste de DG du réseau social. Le milliardaire a déclaré qu'il respecterait les résultats du sondage... Selon le résultat final, 57,5% des répondants se sont prononcés en faveur du départ du sulfureux dirigeant. A suivre donc... Les actions Tesla ont chuté de 57% cette année, les opérateurs craignant que le rachat de Twitter et sa prise de contrôle chaotique fassent passer le constructeur de voitures électriques au second plan pour le deuxième homme le plus riche de la planète.

Should I Twitter? I poll. — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

* Meta, maison-mère de Facebook, a violé les règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles en abusant de sa position dominante sur les marchés des annonces publicitaires en ligne. A l'issue de son enquête préliminaire, la Commission européenne reproche à Meta de lier son service d'annonces publicitaires en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook. Elle craint également que Meta n'impose, à son profit, des conditions commerciales déloyales aux concurrents de Facebook Marketplace. L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue d'une enquête, rappelle le régulateur. Mais en cas de confirmation de cette violation des règles européennes, Meta risque une amende pouvant atteindre jusqu'à 10% de ses revenus annuels.

* L3Harris Technologies va racheter Aerojet Rocketdyne Holdings, un fabricant de moteurs-fusées, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire de 4,7 milliards de dollars. L'offre, de 58$ par action, représente une prime de 6,5% par rapport au cours de clôture d'Aerojet vendredi à Wall Street. 'Reuters' avait rapporté le mois dernier que L3Harris, issu de la fusion entre L3 Technologies et Harris Corp en 2019, faisait partie des entreprises en lice pour reprendre Aerojet, qui s'est mis en vente après que le régulateur antitrust eut bloqué la fusion avec Lockheed Martin plus tôt cette année.

Aerojet développe et fabrique des propulsions de fusées et des moteurs hypersoniques pour des applications spatiales, de défense, civiles et commerciales. Le groupe fabrique notamment les moteurs RS-25 du lanceur de la NASA, ainsi que les moteurs RL10 qui alimentent les lanceurs fabriqués par United Launch Alliance, une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin. L3Harris, qui investit dans les industries spatiale et cybernétique, cherche à consolider sa position parmi les principales entreprises de l'aérospatiale et de la Défense en tant que l'un des principaux sous-traitants du Pentagone.