Wall Street</b> : vers un début de semaine compliqué

Wall Street : vers un début de semaine compliqué









(Boursier.com) — Wall Street devrait s'enfoncer un peu plus ce lundi. Dans le sillage des places asiatiques et européennes, les trois grands indices évoluent en net repli en pré-séance alors que le bilan de la pandémie de coronavirus continuer à gonfler et que les mesures de confinement se multiplient aux quatre coins de la planète. Selon les données compilées lundi matin par Reuters, le Covid-19 a déjà touché plus de 337.000 personnes et provoqué 14.651 décès. La bourse américaine a enregistré la semaine passée son pire bilan hebdomadaire depuis octobre 2008, le Dow ayant plongé de 17,30%, le S&P-500 de 15% et le Nasdaq de 12,64%.

Aux Etats-Unis, la Californie jeudi soir, et l'Etat de New York, ce vendredi, ont annoncé des mesures de confinement, entraînant la fermeture de toutes les entreprises non essentielles au fonctionnement de l'économie. Donald Trump a également annoncé la fermeture temporaire de la frontière avec le Mexique, après celle avec le Canada mercredi.

Les élus démocrates du Sénat ont par ailleurs bloqué dimanche un projet de loi qui aurait permis d'injecter près de 2.000 milliards de dollars dans l'économie américaine dans le cadre de programmes destinés à aider les entreprises affectées par le coronavirus et les salariés qui ont perdu leur emploi. Des mesures trop axées sur les entreprises au détriment des travailleurs, selon les démocrates. D'importants plans de soutien restent probables mais pourraient prendre plus de temps que prévu pour être mis en place compte tenu des différends entre les deux partis.

Un délai guère au goût des opérateurs alors que la première puissance mondiale s'apprête à subir l'une des récessions les plus violentes de son histoire. A ce sujet, James Bullard, président de la Réserve fédérale de St. Louis, a averti que le taux de chômage aux Etats-Unis pourrait atteindre 30%, un chiffre plus élevé que lors de la Grande Dépression et trois fois supérieur au niveau atteint lors de la récession de 2008-2009. Alors que Goldman Sachs anticipait la semaine dernière une contraction du PIB US de 24% au deuxième trimestre, Morgan Stanley va plus loin ce lundi et parle d'un plongeon du PIB de 30% sur la période !

Les propos volontaristes de Donald Trump n'ont ainsi que peu d'écho dans les salles de marché : "tant que je serai votre président, vous pouvez être sûr que vous avez un leader qui se battra toujours pour vous... et je ne m'arrêterai pas tant que nous n'aurons pas gagné".

"As long as I am your president, you can feel confident that you have a leader who will always fight for you...and I will not stop until we win."@POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/OjyhjOMGBh

— Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45), via Twitter

Sur le marché des devises, le dollar continue à profiter de son statut de valeur refuge et poursuit son ascension. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) progresse de 0,15% à 103,7 points. Signe de tensions toujours très élevées à New York, l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", remonte de 6,5 points à 72,2, après avoir atteint la semaine passée des niveaux records supérieurs à 85.