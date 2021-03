Wall Street : valse-hésitation, les "technos" toujours en berne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York se montre une nouvelle fois hésitante jeudi, la rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques se poursuivant néanmoins malgré une rechute de 5% des cours du pétrole. Les investisseurs restent partagés entre les espoirs de reprise économique et les facteurs de risque, à commencer par les tensions sur les taux et la 3e vague de coronavirus qui sévit en Europe. Jeudi, les marchés sont en outre dans l'attente de la première conférence de presse de Joe Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche. Il pourrait notamment évoquer son plan pour les infrastructures et ses projets en matière fiscale, sujet d'inquiétude pour les marchés.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones est stable à 32.420 points, tandis que l'indice large S&P 500 cède 0,13% à 3.883 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, perd encore 0,6% à 12.885 pts, après un recul de 1,12% mardi et de 2% mercredi.

Plus tôt dans la journée, les marchés européens sont restés proches de l'équilibre, toujours préoccupés par la 3e vague de coronavirus et les restrictions sanitaires annoncées par l'Allemagne et la France. Le retard de la campagne européenne de vaccination est au coeur d'un sommet européen qui se tient jeudi et vendredi. L'indice EuroStoxx 50 a fini stable, de même que le Dax 30 (+0,08%) et le CAC 40 (+0,09%). En Asie, le Nikkei a gagné 1,1% et le Shanghai composite a cédé 0,1%.

Sept des 11 indices sectoriels du S&P 500 progressent jeudi soir, les valeurs cycliques reprenant le dessus, après les chiffres de l'emploi hebdomadaire encourageants, et la révision à la hausse du PIB du 4e trimestre aux Etats-Unis. Les matériaux de base, les industrielles et les financières gagnent environ 0,8%, tandis qu'à la baisse, on trouve les technologiques (-0,8%) et les services de communication (-0,8%). L'indice S&P de l'énergie recule de 0,6% dans le sillage des cours du pétrole, qui corrigent de 5% après un bond de 6% mercredi.

Légère amélioration du marché de l'emploi US

Les dernières statistiques macro-économiques publiées aux Etats-Unis ont été plutôt rassurantes jeudi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont ainsi reculé plus que prévu pour la semaine close au 20 mars. Elles sont ressorties à 684.000, en baisse de 97.000 sur une semaine, contre 730.000 de consensus.

Par ailleurs, la hausse du PIB américain du 4e trimestre a été revue en hausse à 4,3% pour sa 3e et dernière lecture, contre 4,1% en 2e lecture et 4,1% attendu par le consensus. Les dépenses personnelles de consommation ont cependant grimpé un peu moins qu'attendu, de 2,3% contre 2,4% de consensus et 2,4% pour la lecture antérieure.

Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City est ressorti à 26 en mars, en ligne avec le consensus, et en progression par rapport à février (24), signalant une poursuite de l'expansion dans cette région.

Léger regain de tension sur les taux US, Powell évoque l'après-crise

Sur les marchés obligataires, les taux d'intérêts sont repartis en légère hausse jeudi, après de nouveaux commentaires de Jerome Powell, jugés un peu moins "colombe" que ses précédents propos. Le taux de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans est remonté à 1,63% (+2 point de base), après avoir plafonné à 1,74% la semaine dernière, au plus haut depuis la fin 2019. Le taux US à 30 ans est à 2,34% (+4 pb), en nette hausse depuis le début de l'année, où il s'établissait à 1,64%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar reste vigoureux, en hausse de 0,35% à 92,85 points, face à un panier de devises internationales, et progresse de plus de 3% depuis le début 2021, tandis que l'euro cède 0,31% à 1,1776$.

Après plusieurs interventions sans surprise depuis une semaine, le président de la Fed Jerome Powell, s'est montré un peu moins accommodant dans une interview live sur la 'Morning Edition' de la radio américaine NPR. Il a une nouvelle fois salué la vigueur de la reprise économique aux Etats-Unis grâce à la vaccination contre le coronavirus, mais a pour la première fois évoqué la possibilité pour la Fed de lever une partie de son soutien. Tout geste en ce sens serait cependant très graduel et effectué dans la transparence, a-t-il promis.

"Au fur et à mesure que nous progressons substantiellement vers nos objectifs,nous réduirons progressivement le montant des bons du Trésor et des titres adossés à des hypothèques que nous avons achetés", a-t-il ainsi déclaré. "Nous le ferons très progressivement au fil du temps et avec une grande transparence, lorsque l'économie se sera presque complètement rétablie, nous retirerons le soutien que nous avons fourni pendant les périodes d'urgence".

Le pétrole, toujours très volatil, rechute de 5%

Les cours du pétrole continuent de faire du yo-yo, les craintes sur la demande mondiale de pétrole l'emportant sur le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur échoué depuis deux jours. Le contrat à terme de mai sur le baril de pétrole brut WTI reperd 5,1% à 58,08$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent d'échéance mai lâche 4,5% à 61,55$.

Les cours du pétrole avaient repris environ 6% mercredi, après une chute de 6% mardi, les spéculations allant bon train après le "rally" qui a fait grimper les cours de l'or noir de plus de 30% depuis le début de l'année...

Mercredi, on apprenait que les stocks pétroliers hebdomadaires américains avaient augmenté de 1,9 million de barils, leur 5e semaine de hausse d'affilée. Les cours avaient cependant été soutenus par l'annonce qu'un porte-conteneurs s'est échoué dans le canal de Suez, bloquant le trafic sur l'une des routes commerciales maritimes les plus fréquentées au monde, notamment par les pétroliers...

VALEURS A SUIVRE

AstraZeneca (+1,1%) rebondit après avoir publié une nouvelle mise au point sur l'efficacité de son vaccin anti-Covid, pressé par le Pr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses. Selon ce dernier communiqué, le vaccin serait efficace à 76% (contre 79% estimé dans la publication faite lundi) pour la prévention des symptômes de la maladie.

En début de semaine, les autorités sanitaires américaines avaient reproché au laboratoire anglo-suédois d'avoir utilisé des "informations obsolètes" pour calculer l'efficacité à 79% du vaccin et le Pr Fauci avait demandé au groupe d'effectuer une clarification.

AstraZeneca s'est donc exécuté, rappelant par ailleurs que son vaccin serait efficace à 100% contre les formes sévères de la maladie, selon cette étude menée aux Etats-Unis, au Chili et au Pérou. Le vaccin serait en outre efficace à 85% chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Par ailleurs, AstraZeneca a soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d'autorisation pour son usine néerlandaise de fabrication de doses de vaccin anti-covid. En cas d'accord, l'usine de Halix pourrait alors effectuer de premières livraisons de vaccins dans l'Union européenne dès la fin du mois. Stella Kyriakides, la commissaire européenne chargée de la Santé, a précisé que l'EMA initiait une évaluation rapide afin d'accorder une autorisation à l'usine via une procédure d'urgence dès cette semaine.

Cisco Systems (+1,3%). Les ajustements de brokers se poursuivent sur le dossier du géant californien des équipements de réseaux, et ils sont généralement favorables. Goldman Sachs a rehaussé son conseil de 'neutre' à 'achat' sur la valeur à Wall Street.

La bataille boursière pour le contrôle de Coherent (-0,6%) s'est achevée en faveur de II-VI (-2,8%), dans le cadre d'une offre valorisant Coherent près de 7 milliards de dollars. La firme de fibres optiques Lumentum, dont l'offre rivale a été refusée par Coherent, regagne plus de 8% jeudi à Wall Street.

Nike (-3,8%). Les réseaux sociaux chinois se sont attaqués au géant américain des chaussures de sport, après un communiqué de Nike exprimant sa préoccupation face aux allégations de travail forcé au Xinjiang.

Facebook (-1,1%), le réseau social de Menlo Park, a bloqué un groupe de pirates informatiques chinois ayant utilisé sa plateforme pour cibler des membres de la communauté musulmane des Ouïghours résidant hors de Chine en leur envoyant des liens vers des logiciels malveillants.

Darden Restaurants (+6,6%) a battu le consensus sur le trimestre clos. La chaîne américaine de restaurants a réalisé sur le troisième trimestre fiscal un bpa ajusté de 98 cents, à comparer à un consensus de 72 cents et un niveau de 1,9$ un an avant. Les revenus ont pourtant reculé de 26%, la performance à restaurants constants étant négative de 27%. Le CA se monte à 1,73 Md$ contre 1,62 Md$ de consensus.

Alibaba (-2,4%), Baidu (-8,4%) et autres JD.com (-0,5%) souffrent à Wall Street ce jour suite à l'adoption de mesures par les autorités financières américaines, pouvant conduire à des retraits forcés de la cote si ces groupes chinois ne se conformaient pas aux normes américaines en matière d'audit.