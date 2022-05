Wall Street va tenter de prolonger son rebond cette semaine

(Boursier.com) — Fermée lundi pour Memorial Day, la Bourse de New York pourrait poursuivre sur sa lancée cette semaine, après son vif rebond de plus de 6% la semaine dernière. Lundi soir, les cotations électroniques sur les marchés à terme de Wall Street montraient de légère hausse de 0,3% à 0,5% des principaux indices.

La semaine dernière, le Dow Jones a rebondi de 6,2%, le S&P 500 a repris 6,5% et le Nasdaq composite a grimpé de 6,8, mettant fin à une série noire de 8 semaines de baisse d'affilée pour le Dow Jones, sa plus longue série baissière depuis... 1932 ! Le S&P 500 et le Nasdaq avaient reculé pendant 7 semaines de suite. Malgré son rebond, le Dow Jones cède encore 9,7% par rapport à son record de début janvier, le S&P 500 perd 13,5% et le Nasdaq abandonne encore 24% par rapport à ses sommets de novembre 2021.

Lundi, les autres places mondiales ont progressé, encouragées notamment par la réouverture progressive de l'économie chinoise après la vague Omicron du Covid-19 et par l'espoir que l'inflation approche de son pic, malgré une nouvelle hausse des prix plus forte que prévu en Allemagne et en Espagne en mai.

Jerome Powell reçu par Joe Biden mardi pour parler économie

La saison des résultats d'entreprises du 1er trimestre étant désormais presque bouclée, les investisseurs auront notamment en ligne de mire les chiffres de l'emploi en mai, attendus vendredi, ainsi que les indicateurs d'activité PMI et ISM manufacturiers, mercredi, puis des services, vendredi. Le Livre Beige de la Fed sur la situation économique aux Etats-Unis sera aussi décortiqué, mercredi soir, pour déterminer si la banque centrale est susceptible de faire une pause dans ses hausses de taux à l'automne pour évaluer leurs effets sur l'inflation.

La Maison Blanche a fait savoir dimanche soir que le président américain Joe Biden recevra mardi dans le Bureau ovale le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, pour évoquer avec lui l'économie américaine et mondiale, au moment où les Etats-Unis font face à une flambée d'inflation inédite depuis 40 ans.

Ce sera la première rencontre entre les deux dirigeants depuis que le président américain a nommé Powell à un deuxième mandat de patron de la Fed en novembre dernier. Cette nomination a été entérinée par le Sénat américain le 12 mai dernier. A l'approche des élections législatives de mi-mandat prévues en novembre, Joe Biden a fait de la lutte contre l'inflation une priorité, s'appuyant notamment sur la Réserve fédérale qui a entamé en mars un cycle de hausse des taux pour freiner les prix.

Jusqu'où ira la Fed ?

L'inflation a légèrement ralenti en avril outre-Atlantique, mais elle reste à un niveau très élevé. Sur un an, les prix ont bondi de 8,3% en avril, après +8,5% en mars. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6% en avril après un bond de 1,2% en mars, laissant espérer aux marchés financiers qu'un pic pourrait désormais avoir été atteint. C'est cet espoir, qui reste à confirmer, qui a donné le coup d'envoi du rebond de la semaine dernière, les investisseurs estimant que les marchés ont désormais intégré le cycle haussier de la Fed et au moins partiellement le risque de voir les bénéfices des entreprises se dégrader dans les prochains trimestres.

Dans les "Minutes" de sa réunion des 3 et 4 mai dernier, publiées le 25 mai, la Fed a confirmé qu'elle s'apprêtait à poursuivre la hausse du taux des "fed funds" (situé à 0,75%-1% actuellement), par paliers d'un demi-point, pendant au moins deux réunions, en juin et juillet, voire au-delà si nécessaire. Lundi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a été dans le même sens en affirmant soutenir des hausses de taux d'un demi-point pendant "plusieurs réunions" jusqu'à ce que l'inflation revienne plus près de l'objectif de 2% de la Fed.

Jerome Powell avait indiqué le 17 mai dernier au 'Wall Street Journal', que la Fed aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir ses hausses de taux.

Suspense sur les créations d'emplois et les salaires horaires en mai

La statistique majeure de la semaine aux Etats-Unis sera le rapport mensuel sur l'emploi attendu vendredi. Le consensus des économistes table sur 325.000 créations d'emplois, après 428.000 en avril, et sur un taux de chômage à 3,5% contre 3,6% en avril.

Les marchés scruteront la hausse des salaires horaires, attendue en léger ralentissement, à 5,2% sur un an contre +5,5% en avril et +5,6% en mars. Le rapport sur l'emploi sera précédé, mercredi, par les données ADP sur l'emploi dans le secteur privé, et jeudi, par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Tout signe montrant un apaisement des tensions sur le marché de l'emploi pourrait rassurer les marchés, et à l'inverse, des chiffres plus élevés que prévu feraient craindre une surchauffe et des actions plus énergiques que prévu de la Fed.

Parmi les résultats d'entreprises encore à venir cette semaine, on suivra notamment mardi, ceux de Salesforce.com (membre de l'indice Dow Jones), HP Inc, Victoria's Secret, puis mercredi ceux de Hewlett Packard Enterprises, Michael Kors et Chewy, et jeudi ceux de Broadcom, Ciena et Hormel Foods.