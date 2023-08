Wall Street : va ouvrir en nette baisse, les banques sous pression

(Boursier.com) — Wall Street s'apprête à retomber assez fortement en début de séance, plombée par un flux de mauvaises nouvelles. L'optimisme des opérateurs pour la santé de l'économie mondiale a pris un coup après de nouveaux indicateurs pour le moins décevants du côté du commerce extérieur chinois, assombrissant les perspectives d'un rebond de la deuxième économie mondiale. "L'excédent commercial chinois a augmenté de manière surprenante, passant de 70,62 milliards de dollars en juillet à 80,6 milliards de dollars en juillet, ais c'est l'équilibre entre importations et exportations qui a alerté les marchés sur l'état de la demande intérieure", explique Kenneth Broux, responsable de la recherche corporate chez Société Générale CIB.

La tendance est également pénalisée par de mauvaises nouvelles dans le secteur bancaire avec l'annonce inattendue par le gouvernement italien de l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques et par la mise en garde de Moody's sur la santé de l'industrie aux Etats-Unis. L'agence a dégradé la note de crédit de plusieurs banques moyennes et a prévenu qu'elle pourrait dégrader celle d'établissements de plus grande envergure.

Dans ce contexte, les investisseurs se réfugient vers les obligations d'Etat, provoquant une nette détente des rendements avant la publication jeudi des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient confirmer que le cycle des hausses de taux de la Fed touche à sa fin. Le taux du Treasury à dix ans chute de 8,9 pb à 3,9999%, son plus bas sur une semaine, tandis que celui du deux ans recule de 0,2 pb à 4,760%.

Dans l'agenda macro du jour, les seuls stocks et ventes de grossistes de juin seront à suivre. Le déficit commercial américain de juin s'est lui réduit sur un mois de 68,3 à 65,5 Mds$. Les importations ont reculé de 1% tandis que les importations ont diminué de 0,1%.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) consolide de plus de 2% à 80$, pénalisé par les craintes entourant la croissance mondiale. L'once d'or rend 0,45% à 1.927$. L'indice dollar remonte de 0,6% face à un panier de devises de référence à 102,5 pts et l'euro fléchit de 0,5% face au billet vert à 1,0945$.

Les valeurs

* DISH Network veut fusionner avec EchoStar Communications dans le cadre d'une opération entièrement en titres. Le 'Wall Street Journal' avait rapporté un peu plus tôt que les deux entreprises étaient proches d'annoncer un rapprochement. Les actionnaires d'EchoStar obtiendront 2,85 actions DISH Network pour chaque titre détenu. La transaction a été négociée et recommandée par les Comités spéciaux d'administrateurs indépendants des deux sociétés et approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux entités. Le rapport d'échange représente une prime de 12,9% pour les actionnaires d'EchoStar.

La transaction permet la combinaison de la technologie satellite, des services de streaming et du réseau 5G national de DISH Network avec les principales solutions de communication par satellite d'EchoStar, créant ainsi un leader mondial de la connectivité sans fil terrestre et non terrestre. "Il s'agit d'une combinaison stratégique et financièrement attrayante qui est axée sur la croissance et la création d'une entreprise durable à long terme", a déclaré Charles Ergen, président du Conseil d'administration de DISH Network et d'EchoStar. Comme le rappelle le quotidien financier, le milliardaire, qui contrôle les deux groupes, a cofondé Echostar, alors un distributeur d'équipements de télévision par satellite, en 1980. En 2008, l'entreprise a été rebaptisée Dish Network et s'est séparée de sa division technologie qui a pris le nom Echostar.

* Paramount Global a publié des résultats trimestriels en repli mais supérieurs aux estimations des analystes alors que la société continue de faire face à un marché publicitaire dégradé et à des pertes de streaming accrues. Le propriétaire du réseau CBS et du service de streaming Paramount+ a essuyé une perte ajustée par action de 10 cents contre 64 cents un an plus tôt et 3 cents de consensus pour un chiffre d'affaires de 7,62 milliards de dollars, en repli de 2,1%, mais plus élevé qu'attendu (7,43 Mds$). Le déficit d'exploitation a atteint 250 M$ contre un bénéfice de 819 M$ au deuxième trimestre 2022. La société a précisé que les pertes de streaming atteindraient un pic cette année après qu'elles eurent totalisé 1,82 milliard de dollars en 2022. Elle comptait 61 millions d'abonnés à Paramount + à la fin du trimestre après le gain de 700.000 nouveaux clients sur les trois derniers mois.

Paramount a par ailleurs annoncé la vente de Simon & Schuster à la société d'investissement KKR pour 1,62 milliard de dollars en numéraire. "Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord sur une transaction qui offre une excellente valeur aux actionnaires de Paramount tout en positionnant Simon & Schuster pour sa prochaine phase de croissance avec KKR", a déclaré Bob Bakish, président de Paramount Global. "Le produit donne à Paramount une flexibilité financière supplémentaire et une plus grande capacité à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, tout en allégeant notre bilan".

* Lucid grimpait de plus de 3% dans les échanges après-Bourse hier soir à Wall Street malgré des résultats inférieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre. Le fabricant américain de véhicules électriques de luxe est resté dans le rouge sur la période avec une perte par action de 40 cents contre 34 cents de consensus, pour des revenus en hausse de 55% à 150,9 M$ (182 M$ attendus). Mais le groupe californien a indiqué avoir livré 1.404 véhicules sur le trimestre et être sur la bonne voie pour fabriquer plus de 10.000 voitures en 2023. De plus, Lucid a terminé le deuxième trimestre avec environ 6,25 milliards de dollars de liquidités, ce qui devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'en 2025.

"Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de production de plus de 10 000 véhicules en 2023, mais nous reconnaissons que nous avons encore du travail à faire pour développer notre clientèle", a indiqué Peter Rawlinson, PDG et CTO de Lucid. "Nous attendons avec impatience de nouveaux produits passionnants au cours du second semestre de cette année, y compris le début prévu de la production du Lucid Air Sapphire et du Lucid Air Pure Rear Wheel Drive, ainsi que le dévoilement très attendu de notre nouveau SUV, Lucid Gravity, à venir en novembre", a ajouté le dirigeant. Le petit concurrent de Tesla a fait parler de lui ces dernières semaines en dévoilant un important partenariat avec Aston Martin. Comme le constructeur britannique, Lucid est en partie détenu par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite ("Public Investment Fund" ou PIF) d'Arabie saoudite.

* US Bancorp. Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et prévenu qu'elle pourrait dégrader celle d'établissements de plus grande envergure. L'agence a réduit d'un cran la note de dix banques et placé six grands établissements, parmi lesquels Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial sous revue pour une éventuelle dégradation. "De nombreux résultats de banques au deuxième trimestre ont montré des pressions croissantes sur la rentabilité qui vont réduire leur capacité à générer du capital interne... Cela intervient alors qu'une récession modérée est attendue aux Etats-Unis début 2024 et que la qualité des actifs devrait décliner, avec un risque en particulier dans les portefeuilles d'immobilier commercial des banques".

Moody's a également placé sous perspective négative la note de 11 grands établissements bancaires américains, dont Capital One, Citizens Financial et Fifth Third Bancorp. La faillite, en mars dernier, des banques régionales Silicon Valley Bank et Signature Bank a provoqué une crise de confiance dans le secteur bancaire américain et une fuite des dépôts malgré les mesures d'urgence prises par les autorités. Le rapport de Moody's intervient dans un contexte de taux d'intérêt élevés qui pèse sur l'activité économique et la demande en crédit et après la dégradation, la semaine dernière, par sa concurrente Fitch de la note de crédit des Etats-Unis.

Les investisseurs, ébranlés par l'effondrement de ces banques régionales en début d'année, surveillent de près les signes de tension dans l'industrie alors que la hausse des taux d'intérêt oblige les entreprises à payer plus pour emprunter et à augmenter leur coût du financement à partir de sources alternatives. Dans le même temps, ces taux plus élevés érodent la valeur des actifs des banques et rendent plus difficile pour les emprunteurs immobiliers commerciaux le refinancement de leurs dettes, affaiblissant potentiellement les bilans des prêteurs.

* Palantir bondissait hier à Wall Street après le léger relèvement de sa guidance annuelle de revenus et l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. Le groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, vise désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2,21 milliards de dollars, largement conforme aux estimations du marché, contre une précédente fourchette allant de 2,19 à 2,24 Mds$. Le bénéfice opérationnel ajusté est attendu à 576 M$ contre 530,3 M$ de consensus. Alexander Karp, DG de Palantir, a expliqué cette révision par la demande sans précédent pour son nouvel outil d'intelligence artificielle, lancé en avril, qui compte désormais des utilisateurs dans plus de 100 organisations, y compris dans les secteurs de la santé et de l'automobile. Palantir est par ailleurs en pourparlers avec plus de 300 entreprises supplémentaires. "Nous avons de bonnes chances de devenir l'éditeur de logiciels le plus important au monde", a affirmé à 'Bloomberg' le dirigeant.

Palantir vend des logiciels d'analyse prédictive de données aux agences gouvernementales américaines et aux grandes entreprises depuis près de deux décennies. Depuis longtemps un acteur de l'IA, Palantir a commencé à vanter ces capacités de manière plus agressive plus tôt cette année, alors que la ferveur montait sur la technologie et ses capacités. "Notre trésorerie, notre bilan et l'autorisation d'un plan de rachat d'un milliard de dollars montrent ce en quoi nous croyons pour l'avenir de cette société", a de son côté indiqué le directeur financier David Glazer à 'MarketWatch'. La conviction est que "l'IA est une opportunité énorme". Sur le deuxième trimestre, la firme a vu ses revenus augmenter de 13% à 533,3 millions de dollars, alors que son profit d'exploitation ajusté a bondi de 25% à 135 M$. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'exploitation ajusté de 121,5 M$ pour des revenus de 532,4 M$. Le bénéfice net a atteint 28 M$ ou 1 cent par titre contre une perte de 179,3 M$ et 9 cents par action un an plus tôt.

* Beyond Meat s'effondrait de 12% dans les échanges post-séance à Wall Street, logiquement sanctionné après son avertissement sur résultats. Le spécialiste des substituts de viande à base de plantes a déclaré qu'il était peu probable qu'il atteigne son objectif de flux de trésorerie positif au second semestre 2023. Il a également revu à la baisse ses perspectives de ventes annuelles. "En ce qui concerne l'objectif précédemment déclaré de la société d'atteindre des flux de trésorerie positifs au cours du second semestre 2023, à la lumière des vents contraires plus importants que prévu sur les consommateurs et les catégories et de leur impact prévu sur les revenus nets, la société estime désormais qu'il est peu probable qu'il soit respecté dans les délais impartis ", a déclaré Beyond Meat dans un communiqué. La direction reste concentrée sur "la réalisation d'opérations positives en matière de flux de trésorerie" en réduisant les coûts, et s'attend à "une consommation de trésorerie significativement réduite" pour le reste de 2023.

La société a fait état d'une faiblesse du marché américain et a réduit ses perspectives de revenus pour 2023 dans une fourchette de 360 à 380 millions de dollars, contre une guidance précédente allant jusqu'à 415 millions de dollars. Le directeur général, Ethan Brown, a précisé que Beyond Meat s'attend à une croissance modeste des ventes aux troisième et quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. L'entreprise a licencié des travailleurs et réduit ses coûts d'exploitation pour préserver ses liquidités. Au 1er juillet, la société disposait de 211 millions de dollars de liquidités, contre 259 M$ au trimestre précédent. Aux États-Unis, les ventes ont chuté tant dans le commerce de détail que dans la restauration, malgré quelques remises accrues et moins de produits envoyés en liquidation.

Sur les trois mois clos fin juin, Beyond Meat a essuyé une perte nette (réduite) de 53,5 millions de dollars ou 0,83$ par titre pour un chiffre d'affaires de 102 M$, en retrait de 31%. Le consensus. Les revenus ont notamment fondu de 40% aux USA. "Nous allons être beaucoup plus agressifs dans notre marketing", a déclaré E.Brown lors de la conférence de présentation. "C'est une question d'éducation. Les faits sont là. Les avantages pour la santé de nos produits sont très forts". Le dirigeant a précisé que Beyond Meat avait contacté certains de ses concurrents pour discuter de la manière de travailler ensemble sur des publicités qui aideraient à changer la perception du consommateur sur le segment.

* UPS voit rouge en pré-séance à Wall Street, délaissé après un avertissement sur ses résultats 2023. Le géant américain de la livraison table désormais sur des revenus de 93 milliards de dollars en 2023, contre 97 Mds$ visés précédemment, avec une marge d'exploitation ajustée de 11,8%, contre une prévision antérieure de 12,8%. Le groupe est confronté au ralentissement de la demande avec l'évolution des habitudes de consommation mais est aussi affecté par l'accord salarial avec Teamsters afin d'éviter une grève d'ampleur. UPS a précisé que le changement de guidance visait "principalement à refléter l'impact sur le volume des négociations collectives et les coûts associés à l'accord de principe" conclu le 25 juillet.

Au cours du deuxième trimestre, la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 13,2%, contre 14,4% un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 2,54$ contre 2,49$ de consensus, pour des revenus en baisse de 10,9% à 22,06 Mds$.

La société a confirmé ses prévisions de dépenses en capital pour 2023 de 5,3 milliards de dollars, ses perspectives de paiement de dividendes de 5,4 milliards de dollars et ses plans de rachat d'actions d'environ 3 milliards de dollars.

* Eli Lilly gagne du terrain en avant-Bourse dans le sillage du danois Novo Nordisk qui bondit de 10% après que son médicament contre l'obésité Wegovy a montré dans une étude de stade avancé une réduction de 20% du risque de problèmes cardiovasculaires majeurs chez les personnes en surpoids ou obèses avec des antécédents de maladie cardiaque.