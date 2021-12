Wall Street : une tendance toujours incertaine

(Boursier.com) — La cote américaine demeure hésitante avant bourse ce mercredi, Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq affichant peu d'évolution. Le baril de brut WTI perd 0,3% à 75,7$. L'once d'or rend 1% à 1.792$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Le bitcoin poursuit sa correction sous les 47.000$.

Omicron continue de dominer l'actualité, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de développement nouveau. L'accent reste mis sur la déconnexion entre l'augmentation très forte du nombre de nouveaux cas (les États-Unis ont atteint un record mardi) et une croissance plus limitée des hospitalisations. Les marchés estiment toujours que l'impact du nouveau variant sera limité et de court terme. Dans le cas contraire, toute détérioration supplémentaire de la situation sanitaire fournirait des arguments justifiant un durcissement monétaire moins rapide.

Les cas d'infection au Covid-19 dans le monde ont atteint un niveau record sur les sept derniers jours, selon des données de Reuters révélées ce jour. Près de 900.000 cas par jour en moyenne ont été signalés dans le monde entre le 22 et le 28 décembre. Royaume-Uni, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre et Malte ont tous enregistré un record de cas mardi. Le nombre moyen de cas quotidiens aux États-Unis a atteint un record de 258.312 au cours des sept derniers jours, d'après un décompte Reuters opéré ce mercredi. La France aurait atteint un nouveau record à 208.000 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, selon le ministre de la Santé, qui a évoqué un "raz-de-marée" Omicron. En Australie, les infections quotidiennes ont atteint un pic de près de 18.300 cas. Enfin, la Chine ne relâché pas sa politique stricte. Près de 13 millions de personnes sont confinées depuis une semaine dans la ville de Xian...

Les choix de Biden pour la Fed (nouvelles nominations) ne devraient pas se matérialiser avant au moins la semaine prochaine. La chaîne d'approvisionnement continue de concentrer quant à elle une grande attention, avec la baisse des prix du gaz européen, alors que les cargaisons de GNL américain se dirigent vers l'Europe. Au cours de la nuit, le "Livre Beige" économique chinois a mis en évidence des pressions à la baisse sur le secteur des services au quatrième trimestre.

Malgré la légère consolidation boursière observée hier, le 'narratif' haussier reste à l'honneur avec la saisonnalité positive (Santa Claus Rally, effet janvier...), alors que le S&P 500 s'apprête à clôturer son meilleur trimestre de l'année. Le marché bénéficie de l'espoir selon lequel Omicron pourrait entraîner moins de cas graves et de décès que le variant Delta. Les autorités semblent également réticentes à réimposer des mesures d'atténuation plus strictes vues lors des vagues précédentes. D'autres points de discussion haussiers incluent des rendements réels déprimés, des marges bénéficiaires record et plusieurs mois supplémentaires d'expansion du bilan de la banque centrale avant l'issue du fameux 'tapering'.

Selon le rapport du jour, les stocks de grossistes (lecture avancée) du mois de novembre se sont appréciés de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre 1,6% de consensus et 2,5% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les stocks retail ont grimpé de 2% contre 0,5% de consensus.

En outre, la balance du commerce international de biens pour novembre est ressortie déficitaire de 97,8 milliards de dollars, contre 86 milliards de consensus et 83,2 milliards un mois avant.

Joe Biden envisagerait de nommer l'ancienne secrétaire adjointe au Trésor Sarah Bloom Raskin au poste de vice-présidente de la Fed chargée de la supervision bancaire, rapporte le Wall Street Journal. Ce poste est vacant depuis que Randal Quarles l'a quitté. Le mandat de Quarles expirait en octobre. Il avait été nommé en 2017 par l'ancien président Donald Trump. Quarles, souvent jugé complaisant vis-à-vis de Wall Street, abandonnera par ailleurs fin décembre ses fonctions de gouverneur de la Fed. D'après le Wall Street Journal, Biden réfléchit aux nominations de trois nouveaux gouverneurs.

Les valeurs

Apple paie jusqu'à 180 000 $ pour empêcher les employés de faire défection, relate Bloomberg. Des personnes connaissant le sujet indiquent ainsi que le géant technologique de Cupertino accorde à certains ingénieurs des bonus inattendus de 50 à 180 000$ en unités d'actions restreintes qui sont acquises sur quatre ans pour les empêcher d'être débauchés par des rivaux tels que Meta, ex-Facebook. Au cours des derniers mois, Meta avait séduit une centaine d'ingénieurs Apple, qui, toutefois, aurait aussi récupéré quelques employés de haut niveau de Meta.

Apple aurait par ailleurs placé l'usine de Foxconn à Sriperumbudur, en Inde, "en probation", selon Reuters. Le groupe à la pomme n'a pas spécifié le sens de cette "probation", mais l'agence précise que l'année dernière, quand Apple avait mis une usine de Wistron en Inde "en probation", il avait ajouté qu'il n'allait pas donner de nouvelles affaires à Wistron jusqu'à ce que l'entreprise revoit sa manière de traiter les travailleurs.

L'usine Hon Hai Precision Industry (Foxconn), qui emploie 17 000 personnes, a été fermée le 18 décembre après des manifestations ayant suivi une intoxication alimentaire de 250 employés vivant dans un dortoir d'usine. Un porte-parole d'Apple a déclaré que le groupe californien avait envoyé des auditeurs inspecter les dortoirs de l'usine, située près de Chennai, et que certains logements et salles à manger ne satisfaisaient pas à ses exigences. Apple affirme qu'il travaille avec Foxconn afin de résoudre les problèmes.

Les analystes indiquent quant à eux que la fermeture de l'usine - qui fabrique des iPhone 12 et effectue des essais de production d'iPhone 13 - aura probablement un impact minime à court terme.

Alibaba, le colosse chinois du commerce en ligne, pourrait vendre une partie de sa participation dans Weibo à l'entreprise publique Shanghai Media Group, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment que les pourparlers n'en sont qu'à leurs débuts et pourraient aboutir à l'achat de la totalité de la participation de 30% d'Alibaba par Shanghai Media Group. L'article indique que le gouvernement est préoccupé par l'influence de l'entreprise sur l'opinion publique et souhaite qu'Alibaba vende ses actifs médiatiques.

JD.com, autre géant chinois de la vente en ligne, a annoncé qu'il allait renforcer de 50% ses plans de rachat d'actions, allant désormais jusqu'à 3 milliards de dollars. Le groupe a aussi dévoilé un emprunt 'vert' de 2 milliards de dollars.

PayPal cherche à faire des acquisitions en Asie, selon le Nikkei. Dans une interview, le CEO Dan Schulman a déclaré au Nikkei que la société cherchait à se développer dans la région par le biais d'investissements, de rapprochements et d'acquisitions dans le sillage de son achat de Paidy en septembre. Schulman a déclaré : "Paidy et de nombreuses ressources additionnelles, ainsi que des acquisitions supplémentaires potentielles au Japon, seront vraiment au centre de notre activité là-bas". Le patron a indiqué au Nikkei que le coronavirus avait rapproché le monde de trois à cinq ans de la transition vers une économie numérique. Le Nikkei rapporte que pour 2025, PayPal vise 50 milliards de dollars de revenus - un chiffre qui, selon l'article, nécessiterait une croissance annuelle de 20% - et 750 millions de comptes actifs.

Tesla. Elon Musk, qui avait laissé les internautes décider pour lui d'une cession de 10% de sa participation au capital du constructeur de véhicules électriques Tesla, termine sa besogne. Il a encore écoulé 934.090 actions hier mardi pour un peu plus d'un milliard de dollars. Ainsi, au total, le CEO a vendu pour près de 16 milliards de dollars d'actions en huit semaines. Le milliardaire a, en outre, exercé en totalité ses options d'achat d'actions expirant en août. Les dernières transactions font partie d'un plan établi par Musk le 14 septembre pour exercer des options et vendre des actions. Les options qu'il a exercées font partie d'une tranche d'environ 23 millions d'options d'achat d'actions expirant en août 2022.

Rivian Automotive a reporté à 2023 les livraisons de son pick-up électrique et de son SUV équipé de grandes batteries.

Victoria's Secret bondit ce jour à Wall Street, la marque américaine de lingerie ayant annoncé un programme accéléré de rachat d'actions d'un montant de 250 millions de dollars.

Cal-Maine Foods devrait souffrir ce jour à Wall Street, le producteur d'oeufs ayant affiché des résultats trimestriels décevants, plombés par les coûts salariaux et d'emballage.

Morgan Stanley serait sur le point de prendre le contrôle de sa coentreprise chinoise de courtage en portant sa participation de 4,1% à 94%, selon un document boursier évoqué par Reuters.