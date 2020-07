Wall Street : une simple pause ?

(Boursier.com) — Une pause de courte durée ? Après avoir cédé aux prises de bénéfices hier en fin de séance, Wall Street est attendue dans le vert à l'heure actuelle malgré le net repli des places européennes. La météo n'est pourtant guère au beau fixe avec le rétablissement de restrictions sanitaires en Californie face à la propagation du coronavirus et de nouvelles sources de tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Alors que la Californie a ordonné la fermeture des bars et imposé aux restaurants et musées d'arrêter toute activité en intérieur, le bilan de la pandémie de Covid-19 continue à gonfler et certains redoutent que la ré-instauration de mesures de confinement empêche une éventuelle reprise en 'V'. L'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, dénombre désormais 13 millions de cas confirmés à travers le monde en sept mois, depuis le début de l'épidémie, pour 572.428 morts. Les Etats-Unis sont les plus touchés, avec 3,308 millions de cas et plus de 135.000 décès.

Sur le front diplomatique, Washington a rejeté la souveraineté revendiquée par la Chine sur les ressources de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. L'administration Trump prévoit en outre de mettre fin à un accord de 2013 entre les autorités américaines et chinoises chargées de l'audit des entreprises, a déclaré un haut responsable du département d'Etat, une mesure qui pourrait accroître la pression sur les sociétés chinoises cotées à Wall Street.

A l'agenda du jour, si l'évolution des prix à la consommation au mois de juin sera surveillée, les opérateurs seront davantage attentifs aux résultats de quelques grandes sociétés américaines alors que cette saison des trimestriels devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2008. Les banques JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo doivent notamment passer sur le gril, tout comme Delta Air Lines.

Enfin, du côté des matières premières, le rouge domine avec le baril de pétrole qui perd 1% à 39,7$ (pour le WTI) et l'once d'or qui cède 0,6% à 1.804$.