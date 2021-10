Wall Street : une journée très chargée

(Boursier.com) — Wall Street pointe en légère hausse en pré-séance en amont d'une journée qui s'annonce très chargée. Sur l'agenda macroéconomique, la première estimation du PIB au troisième trimestre ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage seront à suivre dès 14h30 avant les reventes de logements de septembre à 16H et l'Indice manufacturier de la Fed de Kansas City à 17H. Les opérateurs garderont également un oeil sur la décision de politique monétaire de la BCE à 14h30.

La première économie mondiale devrait afficher son taux de croissance le plus faible depuis plus d'un an sur le trimestre clos fin septembre (consensus : +2,6%), la variant Delta et les contraintes liées à l'offre limitant l'activité économique. "Le marché a raison de voir au-delà de la faiblesse du troisième trimestre. Une grande partie de ce que nous avons vu dernièrement en termes de faiblesse des données n'est pas vraiment une destruction ou une disparition de la demande, c'est simplement une question de chaînes d'approvisionnement qui force la demande dans le futur", explique à 'Yahoo Finance Live' Simona Mocuta, économiste en chef chez State Street Global Advisors. "Il y a encore beaucoup de force devant nous. Il y a beaucoup d'argent qui attend sur la touche dans les comptes d'épargne, ce qui, je pense, est de bon augure pour 2022".

L'actualité du jour sera également dominée par une nouvelle vague de publications. Après les records boursiers de Microsoft et d'Alphabet mercredi à la suite de la présentation de très solides résultats trimestriels, Apple et Amazon tenteront de faire aussi bien ce soir après la clôture. Avant bourse, Comcast, Caterpillar, Merck&Co, Mastercard seront notamment sur le pont.

Malgré une légère consolidation hier pour le S&P 500 et le Dow Jones, les trois grands indices américains réalisent pour le moment un très bon mois d'octobre, soutenus notamment par les excellents résultats d'entreprises. Près de 40% des sociétés du S&P 500 ont dévoilé leurs comptes et plus de 80% d'entre elles ont dépassé les attentes de Wall Street, selon les calculs de 'CNBC'. Les sociétés du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices bondir d'environ 37,6% au troisième trimestre.

Le S&P500 affiche pour le moment un gain de 5,6% en octobre, ce qui lui permet d'enregistrer son meilleur mois depuis novembre 2020. Le Dow est en hausse de 4,9%, tandis que le Nasdaq Composite, très technologique, progresse de 5,5%.

Sur le marché pétrolier, le WTI et le Brent perdent un peu moins de 1% ce matin. L'once d'or avance de 0,3%. L'indice dollar pointe en très légère hausse face à un panier de devises, à 93,8 pts.