Wall Street : une journée chargée en 'stats'

(Boursier.com) — Wall Street va tenter de confirmer son beau rebond d'hier au cours d'une séance qui sera animée par une vague de publication d'indicateurs de conjoncture. Les opérateurs suivront particulièrement la lecture finale du PIB du troisième trimestre et l'indice des prix PCE, l'indicateur d'inflation favori de la Réserve fédérale américaine. Hier, la place boursière américaine a été portée par un indice de confiance des consommateurs américains plus solide que prévu et l'engagement renouvelé de la Chine de donner la priorité à la croissance économique. Les résultats de Nike et de FedEx ont également soutenu la tendance.

"La résilience de l'économie américaine continue donc d'impressionner, et la probabilité d'un atterrissage en douceur est augmentée", affirment les analystes de SEB, notant que les récentes ventes massives ont laissé aux investisseurs mondiaux beaucoup de "poudre sèche" pour acheter des actions chaque fois que les opportunités se présentent.

Vague d'indicateurs

Le programme macroéconomique du jour est donc très chargé puisque les investisseurs pourront suivre la publication de l'Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (14h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30), la lecture finale du PIB américain du troisième trimestre (14h30) et l'indice PCE attaché, l'Indice des indicateurs avancés (16h00) et l'Indice manufacturier de la Fed de Kansas City (16h00).

Sur le marché des devises, le billet vert perd encore du terrain avec un indice dollar de 103,6 pts (-0,2%) tandis que l'euro avance de 0,3%, au-dessus des 1,064$ entre banques. Le Bitcoin se négocie toujours sous les 17.000$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue autour des 83 dollars (+1%), revigoré par l'annonce d'une forte baisse des stocks de brut aux USA et la résilience du consommateur américain.

Les valeurs

* Tesla accélère à quelques jours de la fin de l'année. Le constructeur de voitures électriques offre des remises allant jusqu'à 7.500$ sur ses Model 3 et Model Y livrés aux États-Unis ce mois-ci (5.000$ au Canada) alors que le groupe d'Elon Musk est confronté à un ralentissement de la demande. Outre les craintes de récession, les consommateurs sont aussi dans l'attente de nouvelles incitations fiscales. Tesla, qui proposait jusqu'ici un crédit maximum de 3.750$, offre également 10.000 miles de recharge gratuits sur ses Superchargers. Tesla a été l'un des principaux bénéficiaires de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de l'administration Biden, qui offre des rabais allant jusqu'à 7.500$ sur les achats de véhicules électriques dans le cadre d'une loi visant à pousser les constructeurs automobiles à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.

"Le fait qu'ils semblent réduire les prix pour augmenter les volumes de livraisons ne renforce pas la confiance, en particulier à un moment où nous voyons une concurrence croissante", déclare Craig Irwin, analyste principal chez ROTH Capital Partners. Les rares remises de Tesla font suite à une série de hausses de prix au cours des deux dernières années, le constructeur automobile blâmant la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. Le groupe basé à Austin a déclaré en octobre qu'il manquerait son objectif de livraison de véhicules cette année, mais a minimisé les inquiétudes concernant la demande après que ses revenus aient manqué les estimations de Wall Street.

* Microsoft vient d'être sanctionné par la CNIL à verser une amende de 60 millions d'euros, notamment pour ne pas avoir mis en place un mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. À la suite d'une plainte portant sur les conditions du dépôt de cookies sur " bing.com ", la Commission nationale de l'informatique et des libertés a effectué plusieurs contrôles sur le site web en septembre 2020 et mai 2021. Elle a constaté que lorsqu'un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient déposés sur son terminal sans consentement de sa part alors qu'ils poursuivaient, notamment, un objectif publicitaire. Elle a également constaté l'absence d'un bouton permettant de refuser le dépôt de cookies aussi facilement que de l'accepter.

La formation restreinte de la CNIL justifie ce montant par la portée du traitement, par le nombre de personnes concernées et par les bénéfices que la société tire des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par les cookies. En complément de l'amende administrative, le régulateur a également adopté une injonction sous astreinte afin que la société recueille sur le site web " bing.com ", dans un délai de trois mois, le consentement des personnes résidant en France avant de déposer sur leur terminal des cookies et traceurs à finalité publicitaire. Dans le cas contraire, la société s'exposera au paiement d'une astreinte de 60.000 euros par jour de retard.

* Micron Technology recule de 2% en pré-séance à Wall Street au lendemain d'une publication bien fade. Le premier concepteur américain de puces mémoire a fait état de résultats inférieurs aux attentes des analystes et a annoncé une série de mesures de baisse des coûts, dont une réduction de 10% de ses effectifs, visant à l'aider à faire face à une diminution rapide de ses revenus. Sur les trois mois clos fin novembre, la firme a essuyé une perte ajustée par action de 4 cents, contre un déficit de 1 cent, pour des revenus de 4,09 milliards de dollars, en repli de 47%. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée dans l'Utah table sur des ventes d'environ 3,8 Mds$, contre une estimation moyenne de 3,88 Mds$, tandis que la perte nette ajustée par action est anticipée à 62 cents, contre 29 cents de consensus.

Alors que l'entreprise a averti le mois dernier qu'elle réduisait sa production d'environ 20% "en réponse aux conditions du marché", elle a annoncé abaisser ses projections de capex pour l'exercice 2023 entre 7 et 7,5 Mds$, contre 8 Mds$ visés précédemment. La société a également réduit "de manière significative" ses plans d'investissement pour l'exercice 2024, affirmant qu'elle s'attend à ce que les dépenses en équipements de fabrication de plaquettes - un indicateur clé de la demande de puces - diminuent d'une année sur l'autre.

Les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à une chute de la demande pour leurs produits moins d'un an après avoir été incapables de produire suffisamment pour répondre aux commandes. Les consommateurs ont suspendu leurs achats d'ordinateurs personnels et de smartphones dans un contexte d'inflation croissante et d'économie incertaine. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré que le resserrement de la ceinture était nécessaire en réponse au "déséquilibre le plus important entre l'offre et la demande" pour ses puces mémoire DRAM et NAND depuis 13 ans. "La rentabilité sera mise à l'épreuve tout au long de 2023 en raison de l'offre excédentaire qui existe dans l'industrie", a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Le moment de la reprise de la rentabilité sera déterminé par la vitesse et le rythme auxquels l'offre et la demande sont équilibrées et les stocks sont normalisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.