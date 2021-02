Wall Street : une fin de semaine plus verdoyante ?

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, les futures pointent vers une ouverture dans le vert à Wall Street. Le marché américain a cédé aux prises de profits hier soir sur fond de déceptions sur les chiffres de l'emploi hebdomadaire et de brusque remontée des taux d'intérêts. Le rendement du T-Bond à 10 ans reste d'ailleurs proche de ses plus hauts d'un an en cette fin de semaine, autour des 1,30%, contre 0,9% fin 2020. Le marché obligataire anticipe un environnement plus inflationniste à mesure que l'économie se redressera, avec le soutien de la Fed et de Washington.

A ce sujet, Janet Yellen a déclaré qu'un important programme d'aide pour surmonter la crise liée au Covid-19 est toujours nécessaire pour une reprise économique complète aux États-Unis. La secrétaire au Trésor a ajouté qu'un plan de relance de 1.900 milliards de dollars pourrait aider le pays à retrouver le plein emploi d'ici un an. "Nous pensons qu'il est très important d'avoir un plan d'aide important qui s'attaque à la douleur que cela a causé (ndlr : la crise) - 15 millions d'Américains en retard sur leur loyer, 24 millions d'adultes et 12 millions d'enfants qui n'ont pas assez à manger, des petites entreprises en faillite", a affirmé J.Yellen à 'CNBC'. "Je pense que le prix à payer pour faire trop peu est beaucoup plus élevé que le prix à payer pour faire quelque chose de grand. Nous pensons que les bénéfices dépasseront largement les coûts à long terme".

Au niveau micro, quelques entreprises de second rang publient leurs derniers comptes ce vendredi. On citera notamment Deere & Co et MoneyGram International.

Les cours du pétrole consolident après avoir aligné plusieurs séances de hausse et engrangé près de 25% de gains depuis le début de l'année dans l'espoir d'une reprise économique vigoureuse. La vague de froid historique qui s'abat sur le Texas, paralyse le système électrique de l'Etat et perturbe fortement la production américaine de pétrole de schiste a aussi soutenu les cours ces derniers jours. Le baril de WTI échéance mars recule de 1,8% à 59,4$ sur le Nymex.

L'once d'or recule pour sa part de 0,2% à 1.771$, alors que l'argent est quasi stable à 27,1$. Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui reflète l'évolution du billet vert face à un panier de 6 devises de référence recule de 0,3% à 90,3 points. Le Bitcoin gagne encore du terrain et se rapproche des 53.000$.

Sur l'agenda économique, les Indices flash PMI de février ainsi que les reventes de logements existants seront à suivre.