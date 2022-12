Wall Street : une fin d'année rouge, à l'image de 2022

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street va ouvrir dans le rouge pour cette dernière journée boursière de l'année. A la plus belle séance du mois réalisée hier pourrait donc se succéder un nouveau repli pour boucler un exercice 2022 pour le moins délicat pour la première place financière mondiale. Le S&P 500 affiche pour le moment une baisse de 19,2% depuis le premier janvier. Le Nasdaq Composite recule lui de -33%, plombé par la remontée des taux d'intérêt, et le Dow Jones redonne 8,6%. Les trois indices sont sur le point d'enregistrer leur plus fort repli depuis 2008.

La guerre en Ukraine, l'envolée de l'inflation et des hausses de taux agressives de la part de la Réserve fédérale ont principalement mis à mal les actions de croissance et de technologie. Mais ces facteurs ont également pesé sur le sentiment global des investisseurs qui abordent 2023 avec prudence.

Malgré les lourdes pertes annuelles, le Dow Jones affiche à l'heure actuelle un gain trimestriel de 15,65% et devrait ainsi mettre fin à trois trimestres consécutifs de repli. Il se dirige également vers son meilleur trimestre depuis le deuxième trimestre 2020. Le Nasdaq recule en revanche encore de 0,92% sur trois mois et pourrait bien aligner son quatrième trimestre négatif consécutif pour la première fois depuis 2001.

Dans une actualité à nouveau très réduite, les investisseurs surveilleront le seul indicateur du jour, en l'occurrence l'Indice manufacturier PMI de Chicago (15h45).

Sur le marché des devises, le billet vert est quasi-stable avec un indice dollar à 103,7 pts tandis que l'euro ne varie également que très peu, à 1,066$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 16.500$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent redonne 0,3% à 83,2 dollars.

Les valeurs

* Southwest Airlines retombe en pré-séance. La compagnie s'est engagée à rembourser les frais de voyage, d'hôtellerie, de restauration et de location de voitures aux passagers dont le vol a été annulé à cause de la vague de froid extrême qui s'est abattue récemment sur les Etats-Unis. Elle s'attend à opérer un programme quasi-normal ce vendredi avec "des perturbations minimales".