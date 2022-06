Wall Street un rebond 'de bear market' qui se confirme ?

(Boursier.com) — Wall Street progresse timidement avant bourse ce lundi. Le S&P 500 grappille ainsi 0,1%, le Dow Jones s'adjuge quelques points et le Nasdaq prend 0,2%. Le baril de brut WTI avance de 0,2% à 108$. L'once d'or s'accorde 0,1% à 1.831$. L'indice dollar se stabilise. Le Bitcoin se tasse sur les 21.000$.

Sur le front économique à Wall Street ce lundi, les commandes préliminaires de biens durables pour le mois de mai ont augmenté bien plus que prévu, en progression de 0,7% en comparaison du mois antérieur, avec ou sans le transport, contre un consensus de 0,1% (+0,3% hors transport). L'indice des promesses de ventes de logement pour le mois de mai, révélé par la National Association of Realtors, sera communiqué à 16h (consensus -3,5%). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de juin sera enfin annoncé à 16h30 (consensus -0,5, contre -7,3 un mois avant).

Le FMI voit les États-Unis éviter de justesse la récession, tandis que la BRI lance un avertissement de stagflation pour l'économie mondiale... Le FMI a abaissé la prévision de croissance des États-Unis pour 2022 de 3,7% à 2,9% et a réduit l'estimation de la croissance pour 2023 de 2,3 à 1,7%. Les vents contraires actuels "à risque matériel" s'avéreront... plus persistants que prévu. Cependant, le FMI voit les États-Unis éviter de justesse la récession, arguant que le resserrement monétaire de la Fed aidera à réduire l'inflation et à protéger les revenus réels, soutenant ainsi la croissance économique. Cet avis intervient alors que les stratèges ont dernièrement rehaussé les probabilités de récession, dans ce contexte de durcissement monétaire accéléré et d'inflation record. La détérioration des perspectives économiques mondiales a également suscité davantage d'avertissements concernant un environnement stagflationniste dommageable. La Banque des règlements internationaux a souligné l'importance d'un resserrement rapide et décisif de la politique pour empêcher l'inflation de s'enraciner. La voie concédée pour éviter la récession est étroite et dépend beaucoup de l'évolution de l'inflation et d'un potentiel durcissement plus marqué des conditions des marchés financiers.

Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, demeure pessimiste à moyen terme pour les marchés boursiers, mais voit encore un petit potentiel de hausse à court terme compte tenu du tassement des prix du pétrole et des rendements obligataires, selon des commentaires relayés par Bloomberg. Le spécialiste estime que ce répit temporaire pourrait encore permettre au S&P 500 de progresser de 5 à 7% supplémentaires, avant une reprise du marché baissier. Wilson anticipe un retour de l'indice large américain vers les 3.000 points en cas de récession aux Etats-Unis, contre un peu plus de 3.900 pts actuellement. Wilson est considéré généralement comme l'un des spécialistes les plus baissiers de la place. Il table donc sur une poursuite du rebond à court terme, puis sur une reprise du cycle de baisse.

"Nous pensons que les marchés boursiers américains peuvent encore se redresser", indique MS dans une note, la baisse des rendements obligataires et des prix du pétrole ayant apaisé certaines inquiétudes concernant l'inflation galopante et aidé l'indice de référence S&P 500 à briser une séquence de trois semaines de défaites. Les actions américaines ont été ébranlées cette année par les craintes qu'une combinaison d'une Réserve fédérale belliciste et d'une inflation galopante ne fasse basculer l'économie dans une récession. Le S&P 500 est dans un marché baissier après avoir chuté de plus de 20% par rapport à son sommet de janvier et est en route vers son pire premier semestre depuis 1970.

Wilson, qui avait bien anticipé la chute des marchés plus tôt cette année, a déclaré qu'un retracement de 38% à 50% du déclin récent "ne serait pas contre nature ou en décalage avec les rallyes antérieurs de marché baissier". Cela porterait le S&P 500 à 4.200, ce qui donnerait une hausse d'environ 5 à 7% par rapport à la clôture de vendredi, les actions sensibles aux taux d'intérêt entraînant le rebond. Mais avec les craintes d'un ralentissement économique entraînant la baisse du pétrole et des rendements plutôt qu'un pic d'inflation, les marchés boursiers devraient finalement connaître de nouvelles baisses, a averti Wilson. "Le marché baissier n'est probablement pas terminé, bien qu'on puisse en avoir l'impression au cours des prochaines semaines, car les marchés considèrent la baisse des taux comme un signe que la Fed peut orchestrer un atterrissage en douceur et empêcher une révision significative des prévisions de bénéfices", a déclaré le stratège.

Dans son scénario de base, qui mise sur un atterrissage économique en douceur, Wilson voit le S&P 500 toucher le fond entre 3.400 et 3.500 points - jusqu'à 13% en dessous de sa dernière clôture.

Nike, Jefferies ou Mullen, publient aujourd'hui leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Amazon. L'Amazon Prime Day semblerait perdre de son élan, selon le Wall Street Journal, qui évoque un ralentissement de la croissance des ventes. Le WSJ cite des données qui montrent que la croissance des ventes lors de l'Amazon Prime Day a ralenti et que les consommateurs ne passent pas des commandes aussi importantes que par le passé, alors que l'entreprise semble moins investir dans l'événement, de nombreuses offres se concentrant désormais sur les propres produits d'Amazon. Les données montrent également qu'à l'exclusion de l'électronique, les remises sur une large gamme d'articles ne sont pas plus importantes que les autres jours sur Amazon.

Dans un autre registre, notons qu'Amazon Prime envisagerait une potentielle offre sur Channel 4, selon le Sunday Times. Un ancien dirigeant de Channel 4 a déclaré au Sunday Times qu'Amazon Prime et Netflix envisageraient l'achat. L'ancien dirigeant indique que toutes les grandes entreprises de médias américaines passeront un certain temps sur l'idée, mais que Paramount - qui possède Channel 5 - est la seule à ne pas être "rebutée par les obligations qui accompagnent la possession d'un diffuseur de service public au Royaume-Uni". L'acteur Idris Elba discuterait de son côté avec Miroma Group d'une offre d'un milliard de livres sterling pour Channel 4, qui, selon le Sunday Times, a reçu au moins 25 manifestations d'intérêt jusqu'à présent. Une source conservatrice a déclaré enfin au Sunday Times que le secrétaire à la Culture, Nathan Dorries, pourrait choisir de présenter un projet de loi sur les médias comprenant la privatisation de Channel 4 plus tôt que la semaine actuellement prévue du 17 juillet.

Walt Disney, Apple et Amazon auraient soumis des offres pour NFL Sunday Ticket, indique CNBC. L'article note qu'il n'y a pas de calendrier défini pour un accord pour Sunday Ticket, qui pourrait également inclure une participation dans NFL Media. La NFL veut que le soumissionnaire gagnant paie plus de 2 milliards de dollars pour les droits et une participation dans NFL Media. Disney, Apple et Amazon ont tous fait des offres pour le package, contrairement au "titulaire" DirecTV. Deux sources ont déclaré que DirecTV souhaitait conclure un accord avec le soumissionnaire retenu, ce qui pourrait alléger le fardeau financier du gagnant. Des sources indiquent que le gagnant du package ne sera pas en mesure de réduire considérablement les prix par rapport à ses 300$ actuels par an en raison du langage contractuel avec CBS et Fox. DirecTV avait déboursé 1,5 milliard de dollars par an pour Sunday Ticket, pour les droits existants de diffusion de la National Football League.

Digital World Acquisition décroche encore avant bourse à Wall Street, après que la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui acquiert la firme détenant le réseau social de Donald Trump, Truth Social, a indiqué qu'un grand jury fédéral siégeant dans le district sud de New York avait émis des assignations, exigeant bon nombre des mêmes documents demandés déjà dans une enquête de la Securities and Exchange Commission qui avait été divulguée le 13 juin. Le grand jury fédéral recherche également des informations sur les documents déposés par Digital World, les communications avec ou à propos de plusieurs personnes, et des informations concernant Rocket One Capital. Digital World a déclaré que les assignations et les enquêtes du ministère de la Justice et de la SEC pouvaient "retarder l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, ce qui pourrait sensiblement retarder, entraver sensiblement ou empêcher la réalisation" de sa fusion en cours avec Trump Media & Technology Group, la société mère de Truth Social. Digital World a également déclaré que Bruce J. Garelick, membre du conseil d'administration, avait indiqué à la société qu'il prévoyait de démissionner à compter du 22 juin.

Pfizer et BioNTech annoncent que les candidats vaccins Covid-19 adaptés à Omicron démontrent une réponse immunitaire élevée contre le variant. Le candidat monovalent adapté à Omicron administré comme quatrième dose a provoqué une augmentation de 13,5 et 19,6 fois des titres géométriques neutralisants contre Omicron BA.1 à des niveaux de dose de 30 et 60 microgrammes. Le candidat vaccin bivalent a présenté une augmentation de 9,1 et 10,9 fois par rapport à Omicron... Les rapports moyens géométriques pour la réponse des anticorps neutralisants d'Omicron sont ressortis "conformes à l'exigence réglementaire de supériorité". Des études préliminaires en laboratoire démontrent que les deux candidats adaptés à Omicron neutralisent Omicron BA.4 et BA.5, mais dans une moindre mesure que pour BA.1. Les deux vaccins candidats ont démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable similaire au vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Les données doivent être discutées avec les régulateurs dans le but d'introduire rapidement un booster adapté pour traiter les variants actuels et futurs.

Coinbase décroche avant bourse à Wall Street, alors que la firme Goldman Sachs vient de conseiller de vendre le dossier. GS juge donc qu'il faut se délester de la valeur, alors que l'activité des cryptomonnaies chute. Le broker affichait auparavant une recommandation neutre sur la valeur. L'objectif de cours est désormais fixé à 45$. Le titre a déjà perdu 75% depuis le début de l'année. En novembre 2021, avant le grand plongeon, GS conseillait la valeur à l'achat avec un cours-cible de 387$. Goldman décrivait alors Coinbase comme "l'une des meilleures manières de s'exposer à l'expansion de l'écosystème des cryptomonnaies". On saluera donc le remarquable timing du courtier.

AutoZone obtient en revanche les faveurs de Goldman Sachs, qui vient de revoir sa recommandation de neutre à achat sur le dossier du détaillant américain en équipements automobiles, considéré comme bien positionné pour faire face à l'inflation actuelle.

Robinhood profite d'un conseil de Goldman Sachs revu de 'vendre' à 'neutre', du fait d'une balance risque sur récompense jugée plus équilibrée, suite à sa récente sous-performance boursière significative.

Notons par ailleurs que Goldman Sachs chercherait, selon CoinDesk, à lever 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs pour acquérir des actifs de Celsius, le prêteur en 'cryptos' victime d'une crise de liquidités.

Spirit Airlines perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le transporteur aérien américain a annoncé qu'il allait accepter la dernière offre améliorée d'acquisition de Frontier Group, qui ressort inférieure à celle, rivale, de JetBlue.

McDonald's, la chaîne américaine de restauration rapide, a annoncé que Ian Borden, président de l'activité internationale, allait prendre les fonctions de directeur financier en remplacement de Kevin Ozan, qui va prendre quant à lui la direction des opérations stratégiques.