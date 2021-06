Wall Street : un programme macro chargé

Wall Street : un programme macro chargé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Toujours pas de rouge en vue à Wall Street. Les futures pointent en très légère hausse ce matin alors que le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit hier soir de nouveaux records, tandis que le Dow Jones est à moins de 2% de ses sommets. Le premier semestre s'achève aujourd'hui et Wall Street affiche un bilan nettement positif, porté par la reprise économique, la progression de la vaccination dans les grandes économies mondiales et des politiques monétaires toujours très accommodantes. Depuis le 1er janvier, le DJIA affiche un gain de 12%, le S&P gagne plus de 14% (sa deuxième meilleure performance depuis 1998) et le Nasdaq progresse de 12,7%.

La propagation du variant delta du coronavirus et les nouvelles restrictions adoptées dans plusieurs pays ne semblent pour le moment guère perturber la place américaine. Sur le front macro-économique, le rapport sur l'emploi privé aux Etats-Unis du cabinet ADP (14h15) sera particulièrement surveillé avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi vendredi. Le consensus établi par Bloomberg table sur 700.000 créations de postes après 559.000 en mai, sur une contraction de 0,1 point du taux de chômage à 5,7% et sur une augmentation de 3,6% sur un an du salaire moyen (+2% en mai).

Outre le rapport ADP, l'Indice manufacturier PMI de Chicago (15h45), les promesses de ventes de logements (16h00) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) seront à suivre cet après-midi.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar grignote 0,1% à 92 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro est stable face au billet vert à 1,189$ entre banques. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,086% (+0,1 pb) et celui du T-Bond à 10 ans reprend timidement 0,3 pb à 1,473%.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin gagne environ 1% sur 24 heures, autour de 35.200$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole varient peu, toujours proches de leur plus haut depuis plus de deux ans et demi. Le baril de WTI progresse de 0,1% à 73,1$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) recule de 0,1% à 74,6$. Les opérateurs attendent la journée de jeudi et la réunion de l'Opep+ qui devrait déboucher sur une nouvelle petite augmentation des quotas de production du groupe de pays pétroliers. Les analystes sondés par 'Bloomberg' s'attendent en moyenne à ce que l'alliance de 23 pays producteurs d'or noir annonce une nouvelle hausse de 550.000 barils par jour en août, ce qui serait un geste modeste, et ne couvrirait pas le déficit d'offre mondiale, estimé par l'Opep à environ 2 millions de barils par jour.

Cependant, selon des sources citées mardi soir par Bloomberg, une réunion préparatoire a été reportée mardi, les membres de l'Opep+ étant divisés sur la stratégie à suivre. Certains membres de l'alliance, dont la Russie, voudraient augmenter la production en août, tandis que l'Arabie saoudite se montre plus prudente, en raison de la propagation du variant delta du coronavirus, notamment dans la zone Asie-Pacifique, qui pourrait peser sur la reprise de la demande mondial de brut cet été.