Wall Street : un nouveau semestre plus incertain ?

(Boursier.com) — Difficile de faire mieux. Dans le sillage d'un premier semestre historique pour le Nasdaq 100, Wall Street va tenter de poursuivre sur sa lancée. Les futures américains évoluent néanmoins peu ce matin (biais légèrement haussier) dans une actualité qui s'annonce assez limitée en cette veille de fête nationale aux Etats-Unis. La bourse sera fermée demain à New York et les échanges s'arrêteront à 19 heures (à Paris) ce lundi.

Après l'euphorie de cette première partie d'année, certains observateurs mettent en garde contre un potentiel second semestre plus compliqué. Les données économiques devraient se détériorer et les bénéfices seront probablement sous pression, affirment par exemple les stratèges de JP Morgan Chase. Citée par 'Bloomberg', l'équipe dirigée par Mislav Matejka voit une déconnexion sur les marchés entre les attentes actuelles d'un atterrissage en douceur, sans détérioration des bénéfices, du travail ou du crédit, mais en même temps la conviction que l'inflation continuera de baisser alors que que les Banques centrales ont largement fait le travail en matière de resserrement de leur politique monétaire.

Wall Street a encore accéléré vendredi après la publication de l'indice PCE des prix, très suivi par la Fed, qui a montré un ralentissement marqué de l'inflation en juin sur un an, à 3,8%, soit la plus faible progression en plus de deux ans. Ce ralentissement a lieu alors que l'économie américaine continue d'afficher un surprenant dynamisme au regard des derniers indicateurs, ce qui éloigne le spectre d'une récession brutale. En attendant les chiffres mensuels de l'emploi vendredi, les opérateurs prendront connaissance de l'Indice Markit PMI manufacturier final de juin (15h45, consensus : 46,3), des dépenses de construction de mai (16h00, consensus : +0,5%), et de l'ISM manufacturier de juin (16h00, consensus : 47,2).

En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a montré que l'activité a ralenti en juin, à 50,5 contre 50,9 en mai, ce qui alimente l'espoir de nouvelles mesures de relance économique de la part de Pékin.

Sur le marché pétrolier, le WTI (échéance août) recule de 0,5% autour des 70,2$ sur le Nymex. Du côté des devises, l'indice dollar avance de 0,2 point, à 102,8 pts, tandis que l'euro redonne 0,2% sous les 1,09$ face au billet vert.

Les valeurs

* Tesla continue à mener la danse dans l'électrique. Le constructeur américain a enregistré des ventes records au deuxième trimestre, renforçant son avance dans la course aux voitures propres. La firme d'Elon Musk a livré 466 140 véhicules dans le monde (+83% sur un an), dépassant les estimations de Wall Street (448.350). "C'est un gros rythme", a déclaré à 'Bloomberg' Ben Kallo de Robert W. Baird. "Les gens se préparent toujours à une nouvelle série de baisses de prix, et ce grand nombre de livraisons réduit le risque". Tesla a livré 446.915 Model 3 et Y sur le trimestre ainsi que 19.225 Model S et X, plus chers.

In Q2, we produced nearly 480k vehicles & delivered over 466k vehicles ? https://t.co/YehXmk8vzK — Tesla (@Tesla), via Twitter

La société a également réussi à réduire l'écart entre la production et les livraisons - un chiffre étroitement surveillé par les analystes - à 13.560 unités au deuxième trimestre. Au premier trimestre, elle a produit près de 18.000 voitures de plus qu'elle n'en a livré aux clients. "Tout le monde s'inquiétait de la constitution des stocks, et il semble qu'ils se soient normalisés", a souligné B.Kallo. "Le delta entre la production et les livraisons se rétrécit, c'est ce que Tesla a dit qu'ils feraient". Outre les baisses de tarifs, Tesla a également reçu un coup de pouce du gouvernement au deuxième trimestre puisque toutes les versions de la Model 3 sont devenues éligibles au crédit d'impôt fédéral de 7.500$. Le prochain grand rendez-vous pour Tesla est programmé le 19 juillet après la clôture avec la publication des résultats du deuxième trimestre.

A noter par ailleurs que BYD, la marque de voitures la plus vendue en Chine, a également publié des vente trimestrielles records sur les trois mois clos fin juin avec 700.244 véhicules à énergie nouvelle commercialisés, la moitié entièrement électrique et l'autre hybride rechargeable. Selon les données de 'Bloomberg', les ventes trimestrielles de BYD - extrapolées à partir des chiffres mensuels - ont bondi de 98% par rapport à l'année précédente.