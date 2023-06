Wall Street : trop rapide, ce rebond ?

(Boursier.com) — Wall Street fléchit avant bourse ce vendredi, assez volatil cette semaine suite à la double intervention du patron de la Fed Jerome Powell devant le Congrès. Le S&P 500 perd 0,7% en pré-séance, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,9%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 1,8% à 68,3$. L'once d'or gagne 0,7% à 1.938$. L'indice dollar prend 0,4% face à un panier de devises.

La cote américaine temporise donc après son rallye du premier semestre, et alors que l'indice large S&P 500 vient de repasser techniquement en territoire de "bull market". L'économie américaine demeure résiliente et les opérateurs s'enthousiasment toujours des perspectives de l'intelligence artificielle, thématique du moment. Néanmoins, la crainte d'une austérité monétaire durable, ravivée par les derniers commentaires de Jerome Powell, ainsi que le haut niveau des valorisations à Wall Street, en particulier sur les grands dossiers technologiques, incitent à la prudence.

Powell a confirmé cette semaine qu'il serait approprié de relever encore les taux, peut-être deux fois de plus cette année. C'est du moins l'opinion largement partagée au sein du FOMC, comité monétaire de la Fed, et Powell se dit en phase avec ces anticipations...

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice flash PMI composite américain du mois de juin sera communiqué à 15h45. Loretta Mester de la Fed s'exprimera dans la journée.

Powell a estimé cette semaine que le chemin restait long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Il a rappelé que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendaient à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale eut choisi de faire une pause la semaine dernière. "Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", a indiqué Powell. "Mais lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu de la distance et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre au Comité d'évaluer des informations supplémentaires et leurs implications".

Il juge que le système bancaire reste "sain et résilient" et répète que la banque centrale envisage de renforcer les règles. "Les récentes faillites bancaires, y compris la faillite de la Silicon Valley Bank, et les tensions bancaires qui en résultent, ont souligné l'importance de veiller à ce que nous disposions des règles et des pratiques de surveillance appropriées pour les banques de cette taille". Notons que le patron de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a déclaré hier que les régulateurs bancaires envisageaient d'appliquer un ensemble de règles de capital plus strictes aux banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a ainsi déclaré dans un discours que les turbulences printanières dans le secteur bancaire montraient que les entreprises de cette taille représentaient un risque pour le système financier et méritaient une surveillance plus stricte.

Powell estime l'inflation toujours élevée, même si elle s'est modérée depuis le milieu de l'année dernière. Il note des signes que le marché du travail s'équilibre, indiquant une augmentation de la participation à la population active, un ralentissement de la croissance des salaires et une baisse des postes vacants. La demande de main-d'oeuvre, cependant, dépasse toujours largement l'offre de travailleurs disponibles. Le président de la Fed a déclaré que cela serait parfait - mais sans garantie - que le marché du travail puisse retrouver un meilleur équilibre sans que le chômage n'augmente...

Le dirigeant de la banque centrale US maintient donc une posture dure, alors que la route reste longue avant que l'inflation ne se résorbe complètement. Il faudra selon lui du temps pour que les pleins effets de la restriction monétaire se fassent sentir de ce point de vue. La Fed prendra ses décisions sur les taux réunion par réunion sur la base des données nouvelles, d'après le dirigeant. Les responsables pourront notamment évaluer un autre rapport sur l'emploi, un rapport sur l'inflation et une série de résultats financiers trimestriels bancaires d'ici la prochaine réunion monétaire.

Powell défend la position de la Fed, alors que le contraste frappe entre le maintien des taux de juin et le caractère belliciste des prévisions des membres de la Fed (le dernier SEP et son 'dot plot' montrent des attentes de resserrement de 50 points de base cette année). Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (77%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré.

Sur le front géopolitique, Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi ont annoncé des accords dans la défense et les 'puces', alors que les États-Unis et l'Inde forgent des liens plus étroits... Dans un autre registre, Biden ne pense pas que le qualificatif de "dictateur" qu'il a appliqué à Xi Jinping ait nui aux relations américano-chinoises, et s'attend toujours à rencontrer Xi...

Les valeurs

CarMax, le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion, bondit en pré-séance à Wall Street après la publication de ses comptes. Le bénéfice ajusté par action pour le premier trimestre fiscal atteint 1,16$, largement supérieur au consensus qui n'était que de 79 cents. Les revenus totalisent 7,69 milliards de dollars, contre un consensus de 7,5 milliards. L'activité chute ainsi de 17,4% en glissement annuel, mais dépasse les attentes de marché.

Smith & Wesson grimpe avant bourse à Wall Street, le fabricant d'armes à feu ayant révélé des comptes supérieurs aux attentes, avec un bpa dilué ajusté trimestriel de 32 cents à comparer à un consensus de 27 cents. Les ventes nettes du quatrième trimestre se sont élevées à 144,8 millions de dollars, une baisse de 20,1% par rapport au trimestre comparable de l'exercice précédent. La marge brute s'est établie à 29% comparativement à 39,8% au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Virgin Galactic, le groupe de tourisme spatial créé par Richard Branson, qui venait de rebondir à Wall Street avec la perspective du lancement des vols commerciaux en fin de mois, retombe de 12% avant bourse sur la place américaine. Le groupe en profite en effet pour diluer fortement ses actionnaires, alors qu'il cherche à financer le développement et l'expansion de sa flotte. Il vient de lever ainsi 300 millions de dollars par une offre en titres ordinaires et prévoit déjà de lever encore jusqu'à 400 millions de dollars supplémentaires par de futures offres.

Alibaba. Jack Ma prévoit de s'impliquer plus profondément chez Alibaba avec Eddie Wu en tant que directeur général, explique le Financial Times. Divers dirigeants et employés d'Alibaba ont précisé au FT que Wu partageait une relation étroite avec son mentor Ma, et même si Ma n'aurait aucun intérêt à reprendre la direction de l'entreprise au jour le jour, Wu excellant dans l'exécution de la vision de Ma pour l'entreprise. Selon l'article, Ma pousse Alibaba à se recentrer sur les petits et moyens vendeurs de Taobao plutôt que sur les grandes marques qui dominent sur Tmall, et la première tâche de Wu sera d'inverser le déclin des plateformes.

3M progresse à Wall Street, alors que le groupe industriel diversifié américain vient d'annoncer un accord de 10,3 milliards de dollars avec des acteurs publics de la gestion de l'eau aux États-Unis, qui l'accusaient de pollution liée aux polluants éternels, les fameux PFAS. Selon les termes du règlement, 3M a accepté de contribuer jusqu'à une valeur actuelle de 10,3 milliards de dollars, payable sur 13 ans. 3M prévoit d'enregistrer une charge avant impôts d'environ 10,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023.