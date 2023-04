Wall Street : très gros programme, entre le PIB et une vague de résultats

(Boursier.com) — Dans le sillage des places européennes, Wall Street s'affiche dans le vert en pré-séance. Après Alphabet et Microsoft, Meta a, à son tour, dévoilé un meilleur premier trimestre qu'anticipé par les analystes. De quoi soutenir la tendance alors que la journée s'annonce très chargée aux Etats-Unis avec une nouvelle vague de résultats : Eli Lilly, Merck, Southwest Airlines, Comcast et American Airlines seront notamment sur le pont avant l'ouverture ce jeudi, avant Amazon et Intel ce soir.

Liz Young, responsable des investissements chez SoFi, prévient les investisseurs que malgré le fait que la majorité des entreprises du S&P 500 déclarent des bénéfices supérieurs aux attentes, le pire n'est pas encore passé. "Nous avons vu les attentes être révisées à la baisse d'environ 15%...Donc, le fait que les entreprises dépassent ces attentes réduites - bien que cela soit probablement une bonne chose pour le sentiment en ce moment, car les marchés n'aiment pas entendre parler de ratés - nous battons des chiffres assez peu impressionnants", explique la spécialiste à 'CNBC'.

Outre les trimestriels, le principal rendez-vous de la semaine sur les marchés financiers est prévu à 14h30 avec la lecture préliminaire du PIB américain pour le premier trimestre 2023. Le marché table sur une expansion de 1,9% en rythme annualisé après +2,6% au trimestre précédent. Les dépenses personnelles de consommation sont attendues en hausse de 4%, contre +1% pour l'évaluation précédente. L'indice des prix attaché au PIB est lui anticipé en croissance de 3,7% après +3,9% au quatrième trimestre 2022.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 24 avril seront également publiées à 14h30 (consensus 248.000). A 16 heures, place aux promesses de ventes de logements (données de la National Association of Realtors) pour le mois de mars. Elles sont attendues en hausse de 0,8%, comme en février.

Les opérateurs suivent également de près le sort de la First Republic Bank dont le titre a encore plongé de 30% mercredi. Le régulateur et les grands établissements de Wall Street semblent jouer au chat et à la souris, espérant que l'autre sauvera l'entreprise en difficulté. La banque reste pleinement opérationnelle et les dirigeants ont souligné lundi qu'elle avait un accès plus que suffisant à des liquidités pour servir ses clients. Ce qui n'empêche pas la direction d'étudier diverses options stratégiques pour renforcer son bilan. 'Bloomberg' a rapporté hier que First Republic cherchait à vendre potentiellement jusqu'à 100 milliards de dollars d'actifs à de grandes banques qui recevraient des bons de souscription ou des actions privilégiées pour les inciter à acheter des actifs à un prix supérieur à leur valeur de marché.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte timidement de 0,3% avec un baril de Brent qui se négocie à 78$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue peu, autour des 101 pts, tandis que l'euro grignote 0,1%, à 1,105$ face au billet vert. Enfin, le Bitcoin avance de 0,8%, à 29.000$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Meta Platforms assure à son tour ! Après Alphabet et Microsoft, le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui a passé les derniers mois à réduire de manière agressive ses coûts, a enregistré une croissance trimestrielle de ses revenus et utilisateurs supérieure aux estimations des analystes. Sur la période janvier-mars, le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,20 dollars par action contre 2,72 dollars un an plus tôt, et 2,03$ de consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 28,65 milliards de dollars, contre 27,66 Mds$ attendus par le marché. La marge opérationnelle s'est élevée à 25% contre 31% un an plus tôt et un consensus logé à 23,6%. La firme californienne vise un chiffre d'affaires compris entre 29,5 milliards et 32 milliards de dollars sur le trimestre en cours, contre 29,53 Mds$ anticipés par le marché. Si un investissement massif est effectué dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le géant technologique a revu à la baisse la fourchette de sa prévision de dépenses annuelles, entre 86 milliards et 90 milliards de dollars, contre 86 à 92 Mds$ précédemment.

Un ralentissement de la demande publicitaire au cours de l'année dernière a forcé le géant des médias sociaux à réduire ses effectifs et ses dépenses, et a déclenché un examen minutieux des milliards que Mark Zuckerberg a investis dans la technologie de réalité virtuelle. L'entreprise a signalé que, tout en réduisant ses coûts, elle est toujours disposée à embaucher dans quelques domaines clés, tels que l'IA générative. "Une position financière plus solide nous permettra de faire face à un environnement volatil tout en restant concentrés sur nos priorités à plus long terme", a déclaré le patron de Meta lors d'une conférence téléphonique mercredi soir. "Il existe une opportunité de présenter des agents d'IA à des milliards de personnes d'une manière qui sera utile et significative", améliorant les discussions du service client des entreprises, le processus de création de publicités et l'expérience de jeu en réalité virtuelle, a-t-il souligné. Le titre Meta Platforms s'envole de 11% en pré-séance à Wall Street.